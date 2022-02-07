（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄昨(6日) 新增1名引水人COVID-19確診個案，台灣港務公司今天表示，高雄引水人共42人，除確診1人外，昨已篩檢29人，今天通知剩餘12人到檢。市府衛生局指，目前篩檢結果無異常。

高市府昨宣布1名引水人案19244確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），感染源待釐清。另因個案多次通知未依規定前往採檢進入港區，高市府將開罰。

台灣港務公司今天表示，高雄引水人共有42人，除確診1人外，昨天已篩29人，今天通知剩餘12人全數回來篩檢，另明天再對2月6日已篩檢29人做第2次篩檢，篩檢結果由衛生局公布。

中央社另引述衛生局表示，引水人的相關職場接觸者，目前篩檢結果無異常。

此外，高雄港區2月7日、8日進行工作人員全面篩檢，未篩檢者2月9日起禁止進入港區。上午分流、篩檢狀況正常，篩檢完成者，由工作人員協助拍照存證。

台灣港務公司昨發布新聞稿指出，2月7日、8日於高雄港區34號、36號、38號、55號碼頭及第二貨櫃中心、三五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心共開設8處篩檢站。沒有在這2天篩檢者，未來如需進入港區工作，應自費取得3天內PCR篩檢陰性證明，才能進入港區工作。

此外高雄港一名引水人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），外界擔心引水人染疫擴大恐造成塞港或港區作業停擺。交通部航港局今天澄清，目前進出高雄港船舶均維持正常運作。

航港局發布新聞稿說明，高雄港現有44名引水人，除1名染疫隔離、1名自主健康管理、2名因病休息外，其餘40名引水人經高雄市政府協助緊急進行核酸檢測（PCR），目前尚無異常狀況，迄今進出高雄港船舶均維持正常運作，尚無船舶等候引水人領航的情形。

航港局表示，為確保引水人健康並避免形成防疫破口，即日起已強化各國際商港與工業港的引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人均須於2月8日前完成兩次PCR，未依規定完成者，引水人辦事處不得排班，並自2月9日起，各港引水人均需持每週一次PCR及快篩證明始得登船。

另於登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人必須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，確保引水人領航期間的安全，倘引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。

航港局也將於各引水人完成領航作業後，詳細比對登船資料與領航紀錄，倘有未經檢查即登船的情形，依商港法加重裁罰，避免再發生引水人染疫。

南台灣引水人染疫恐造成塞港? 航港局：進出高雄港船舶運作正常