中國女網名將彭帥宣布退休：沒有人間蒸發也沒有受到性侵

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 最高單打世界排名14的中國女網名將彭帥今(7)日宣布退休，並稱從未指控任何人性侵她。

綜合媒體報導，中國網球女將彭帥去年11月在微博發布長文指控前中國國務院副總理張高麗曾強迫她維持多年不倫關係，之後消失引起國際關注。彭帥近日在中國奧會官員王侃陪同下，於冬奧「閉環」泡泡內旅館接受法國體育媒體《團隊報》（L'Equipe）訪問，於今日出刊的報導裡她宣布退休，並表示自己沒有人間蒸發也沒有受到性侵。

彭帥去年在微博發布長文提及，「大概兩三年前張高麗副總理你退休了，找天津網球中心的劉大夫再聯繫到我，約我打球，在北京的康銘大廈，上午打完球，你和妻子康潔一起帶我去了你們家，然後把我帶進你家的房間，和十多年前在天津時一樣，要和我發生性關係，那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣，（康潔）一個人在外幫守著，因為誰都不可能相信老婆會願意，七年前我們發生過一次性關係，然後你升常委去北京就再沒聯繫過我」。

彭帥發布該貼文後神隱3周，之後刪除該貼文，她告訴《團隊報》，「外界對貼文有很大的誤解…我希望貼文的意義不要再被扭曲，也不希望媒體再大作文章。」

彭帥稱，「我從來沒有自人間蒸發。只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳訊息給我，我單純無法回這麼多訊息罷了。但我一直與閨蜜保持密切聯繫，我跟他們談話、回他們的電郵，我也跟WTA（世界女子職業網球協會）說過話。」

國際奧會今發表聲明，證實彭帥與巴赫5日曾在北京會面，並表示今天稍後會發布聲明。