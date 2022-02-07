Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國女網名將彭帥宣布退休：沒有人間蒸發也沒有受到性侵

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/07 17:05
中國女網名將彭帥宣布退休：沒有人間蒸發也沒有受到性侵

(來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 最高單打世界排名14的中國女網名將彭帥今(7)日宣布退休，並稱從未指控任何人性侵她。

綜合媒體報導，中國網球女將彭帥去年11月在微博發布長文指控前中國國務院副總理張高麗曾強迫她維持多年不倫關係，之後消失引起國際關注。彭帥近日在中國奧會官員王侃陪同下，於冬奧「閉環」泡泡內旅館接受法國體育媒體《團隊報》（L'Equipe）訪問，於今日出刊的報導裡她宣布退休，並表示自己沒有人間蒸發也沒有受到性侵。

彭帥去年在微博發布長文提及，「大概兩三年前張高麗副總理你退休了，找天津網球中心的劉大夫再聯繫到我，約我打球，在北京的康銘大廈，上午打完球，你和妻子康潔一起帶我去了你們家，然後把我帶進你家的房間，和十多年前在天津時一樣，要和我發生性關係，那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣，（康潔）一個人在外幫守著，因為誰都不可能相信老婆會願意，七年前我們發生過一次性關係，然後你升常委去北京就再沒聯繫過我」。

彭帥發布該貼文後神隱3周，之後刪除該貼文，她告訴《團隊報》，「外界對貼文有很大的誤解…我希望貼文的意義不要再被扭曲，也不希望媒體再大作文章。」

彭帥稱，「我從來沒有自人間蒸發。只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳訊息給我，我單純無法回這麼多訊息罷了。但我一直與閨蜜保持密切聯繫，我跟他們談話、回他們的電郵，我也跟WTA（世界女子職業網球協會）說過話。」

國際奧會今發表聲明，證實彭帥與巴赫5日曾在北京會面，並表示今天稍後會發布聲明。
彭帥
網球
張高麗
性醜聞

相關新聞

惹不起？指控中國高官性侵引軒然大波 彭帥首表態：誤會大了
惹不起？指控中國高官性侵引軒然大波 彭帥首表態：誤會大了
2021/12/20 10:19
國際奧委會二度視訊彭帥 稱採沉默外交最有效
國際奧委會二度視訊彭帥 稱採沉默外交最有效
2021/12/03 09:55
【正義至上】WTA不為上億獲利下跪 為彭帥停辦中國賽事
【正義至上】WTA不為上億獲利下跪 為彭帥停辦中國賽事
2021/12/02 17:42
彭帥噤聲、消失非首例 中國全面打壓#MeToo運動
彭帥噤聲、消失非首例 中國全面打壓#MeToo運動
2021/11/27 17:34
【彭帥事件】千呼萬喚不出來 前中國副總理張高麗在哪裡？
【彭帥事件】千呼萬喚不出來 前中國副總理張高麗在哪裡？
2021/11/25 12:19

更新時間 : 2022-02-07 18:07 GMT+08:00

最受歡迎

【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
愛滋病毒也會突變！變異株傳染力更強 荷蘭冒百例
愛滋病毒也會突變！變異株傳染力更強 荷蘭冒百例
【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　高雄新增1例感染源不明個案
【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　高雄新增1例感染源不明個案
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
【大年初四】2/4台灣本土確診增25例 境外移入46例
【大年初四】2/4台灣本土確診增25例 境外移入46例
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
"