2/9起快手刀預約追加劑！台灣第22期1922疫苗平台2/14起開打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（7）日公布，第22期COVID-19公費疫苗1922平台自2月9日上午起採分流預約，施打時程為2月14日至20日。

指揮中心表示，為加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平台將於2月9日起開放第22期預約接種疫苗追加劑，採分流預約，開放對象為「2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週」，「且滿18歲以上〔2004/2/20(含)前出生〕」的民眾，其他預約平台相關資訊說明如下：

施打時程：自2022年2月14日至2月20日。

預約分流時程：

65歲以上：2月9日上午10時至2月11日中午12時。 50歲-64歲：2月9日中午12時至2月11日中午12時。 18歲-49歲：2月9日下午2時至2月11日中午12時。

民眾可於2月8日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。



指揮中心指出，預約平臺第22期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。

18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

至於已於各地方政府衛生局安排、指定之合約醫療院所完成預約之民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

指揮中心提醒，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種，相關醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網COVID-19疫苗接種院所查詢，或利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。