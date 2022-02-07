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【台灣即起至2/28維持二級警戒】陳時中：春節人流移動仍有風險　外出須全程佩戴口罩

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/07 15:15
【台灣即起至2/28維持二級警戒】陳時中：春節人流移動仍有風險　外出須全程佩戴口罩

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮官陳時中表示，在過去9天春節期間，雖然桃園、高雄群聚仍有新增個案，但今天開工日僅新增2例本土個案，且都是居隔陰轉陽個案，目前看來春節的疫情穩定、沒有新增傳播鏈，將持續觀察，但整體看來是慢慢穩定；同時也宣布維持第二級疫情警戒標準至2月28日。

陳時中提醒，因應春節人群南北移動及聚集增加，仍需密切監測年後疫情變化，而即起至2月28日維持疫情警戒標準為第二級，並維持相關措施及規定如下：

一、維持加嚴之戴口罩規定，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩：

(一)運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1. 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
2. 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
3. 於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）禁止飲食。

四、賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；不開放試吃。

五、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

六、餐飮場所：嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶；違反者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

指揮中心呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

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口罩
二級警戒

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