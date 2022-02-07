春節後各地蛋商調度仍吃緊　台灣農委會提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）春節前雞蛋增量供應，產地價凍漲在每台斤34.5元。但春節至今，有通路數天無蛋可賣。台北市蛋商業同業公會說，近日恢復送貨，但下週價格漲不漲，農委會召集會商，預計下午發布。

據了解行政院農委會7日下午將召開「穩定雞蛋生產獎勵措施」記者會。

農委會主委陳吉仲 (圖/農委會畜牧處)

農委會畜牧處7日在新聞稿指出, 考量極端氣候造成農作物減產、疫情造成物流不順，導致飼料黃豆及玉米等原物料價格大幅上漲，衍生雞蛋生產成本增加。農委會表示，行政院為穩定物價政策，並減輕蛋農負擔，已提出黃豆、小麥及玉米之營業稅5%全免，以穩定飼料價格。

農委會表示，入冬以來氣候寒冷及早晚日夜溫差大，以致雞蛋產能減緩，造成蛋農收益損失。為獎勵蛋農儘速恢復雞蛋產能提昇與雞蛋品質，該會已規劃辦理下列輔導措施：

生產成本與損失補貼：不因凍漲政策而影響蛋農收益，並掌握雞蛋產銷即時資訊，獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元。 蛋中雞代養費用補貼：鼓勵蛋農加速復養，儘速投入生產，及因應飼料成本漲價，衍生雛雞及蛋中雞生產成本提高，補貼蛋雞場購入蛋中雞代養費，每隻補助25元。

農委會強調，近日氣溫持續嚴寒影響產蛋率，農曆春節後各地蛋商調度仍吃緊，每日缺口仍達7,000~10,000箱(200顆/箱)，該會持續協調加工業者原料蛋調度，並請各區蛋商加強橫向調度。為補足雞蛋缺口，該會已辦理緊急自美國、日本、澳洲進口雞蛋，以補足國內市場供需及平穩蛋價，確保消費民眾均能以合理價格購得雞蛋。

去年11、12月天氣轉冷後，雞蛋產蛋率下降，蛋價明顯上揚到高價位，洗選蛋每盒新台幣50元起居多。為確保物價、供應量穩定，農委會在節前數天，跟食品加工業調度庫存雞蛋，讓日產2100萬顆下，再增量供應90萬顆，並祭出凍漲對策，產地價維持每台斤新台幣34.5元、零售攤商進貨的批發價則是每台斤44元，維持1個多月。

但是春節期間，供貨的盤商局部休假，送貨頻率降低，北部主力連鎖通路家樂福、全聯陸續出現架上無蛋銷售情況，直到春節結束的開工日今天，架上仍無蛋銷售。

至於雞蛋何時上架，家樂福、全聯等通路的銷售人員, 回答都一樣，也就是「無法告知，因為不知道什麼時候會送蛋來。」還有銷售人員說：「聽說蠻缺的」。

中央社引述台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨接受電話訪問時說，產地春節期間還是有產蛋，沒到缺蛋，主因是有的盤商春節排休，今天開工了，這幾天會陸續恢復正常送貨，會慢慢有蛋上架，但是產量不高，估計全國一天產量還不到10萬箱（每箱200顆）。

由於下週是批發價調整時刻，會不會波動。高傳謨說，產業界今天要跟農委會開會，將根據春節後的供需情況，以及行政院方面是否有任何決策，綜合這些因素討論後才知道結果，預計下午對外發布。

中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生受訪表示，要看供需間的情況如何。農委會畜牧處副處長江文全進一步說明，春節後的市場需求會比節前少3%到5%，還要看天氣會不會回暖，回暖產量才會增加。

關於禽流感疫情對產量的影響性，農委會節前公布，零星蛋雞場通報疫情案例後須撲殺，對比日產100萬顆到200萬顆，約減少10萬顆。對此，高傳謨質疑，有的業者可能怕進行撲殺而沒通報，不過雞蛋產量6成集中在彰化，當地產業又長年維持高密度飼養，對產業革新很被動，很不好，不利雞隻維持良好抵抗力。