【2/7台灣本土+2　境外移入+47】增3例防疫旅館群聚改判本土　高雄、新北各增1例陰轉陽

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增49例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於5歲至20多歲，分別為1例高雄港相關，1例為台北房仲、北市點點幼兒園相關感染。

2例本土個案中，案19288為高雄港群聚個案（案18480）的20多歲弟弟，1月23日遭匡列居隔，當時採檢陰性，2月5日在解隔離期滿前採檢陰轉陽、CT值30.4，後續將進行二採。

另一例案19290為5歲小女孩，居住地在新北三重區，為北市點點幼兒園確診教師(案18590)之接觸者，1月25日已匡列居家隔離，2月6日居隔期滿前採檢陽、Ct值25.45，對社區沒有影響，也沒無公共活動場所足跡。

另外，指揮中心今公布有3例境外移入個案改判為本土個案，包括桃園一家五口染疫，其中爸爸案19042（2月3日公布）自中國返台，曾入住高雄市防疫旅館，由於是解隔離後才驗出陽性，指揮中心懷疑是旅館內傳染，最新病毒基因定序出爐，證實與高雄港序列相同，而該旅館同樓層也曾有高雄港的檢疫接觸者、陰轉陽個案入住，兩者的關聯因此連上。

台北市某防疫旅館內曾有2名自中國返台的案18761、案18786確診，原本認定互不相關，但經基因定序後，發現跟防疫旅館內同樓層的印度境外移入一家人的序列相同，改判為本土個案，為防疫旅館群聚感染。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(18例)、馬來西亞(2例)、菲律賓、越南、南非、荷蘭及盧森堡(各1例)移入；另22例調查中。入境日介於去(2021)年11月24日至今(2022)年2月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,192例確診，分別為3,936例境外移入，15,202例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18792，再次採檢為陰性，改判排除)，累計129例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。