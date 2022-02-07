溜滑梯、跳房子！日本teamLab沉浸互動展台灣登場　把握最後一個月嗨翻未來遊樂園

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)互動沉浸式展覽「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」剩下最後一個禮拜啦！2020年公開最新升級版作品「天才跳房子」首次抵台，另還有多個主題互動空間將於國立台灣科學教育館展至2月28日止。

原訂於去年6月開展，但受到疫情影響延期至10月登場，「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」以挑高空間傾力打造9大互動空間，透過科技、藝術、 互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界，由聯合數位文創主辦。

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目， 2015年在東京舉辦為期5個月、結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題的展覽，吸引47萬名觀眾造訪，更有千萬民粉絲與歷屆作品打卡。

這次來台的9大作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；可以靜靜看著身上長滿了絢爛花朵的動物們悠遊行走，花朵會在動物身上出生、綻放然後凋零。觀眾觸碰他們花朵會馬上凋謝散落。

另外，最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力的互動體驗作品。

自1月21日起不分平日、假日，入場都不用再預約，可直接至現場抽號碼牌排隊入場，科教館1、7樓皆設有抽號碼牌機，現場使用五倍券購票享優惠價，詳情請至官方粉絲團查詢或看更多相關報導！

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽資訊

●期間：2021年10月08日 - 2022年02月28日

●時間：

※非寒假之平日營業時間：09：00~17：00（16：00停止售票及入場）

※假日及寒假營業時間：09：00~18：00（17：00停止售票及入場）

※寒假期間2022/01/21~02/17，實際日程隨時修正，視教育部公告之日期為準。

●地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

●票價：全票NTD380$；優待票 NTD350$；愛心票NTD190$；預售票 NTD$280

●售票通路： udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、GOMAJI、KKday、Klook

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）