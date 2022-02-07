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搶攻元宇宙及NFT？全球精品龍頭LVMH示警泡沫化　販售10歐元虛擬球鞋興趣缺缺　

LVMH執行長Arnault：一堆企業想成為Facebook，但最終只有一間公司成功

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/07 11:08
Louis Vuitton(圖/Taipei 101 Instagram)

Louis Vuitton(圖/Taipei 101 Instagram)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)元宇宙席捲全球，許多品牌紛紛跟進推出相關產品佔領一席之地，頂級奢侈龍頭LVMH提不出同看法，執行長Bernard Arnault表示，集團目標不是以10歐元販售虛擬球鞋。

頂級時尚集團LVMH執行長Arnault於年度財報會議發表對於元宇宙看法，相較全球各大品牌搶攻，抱持謹慎觀望態度的他表示，公司沒有趕著進軍虛擬時尚領域，「現階段我們在真實世界販售實體產品，虛擬世界當然很迷人且有趣，但還是要觀察元宇宙及NFT的運用。」

Arnault指出，進軍元宇宙有可能會對品牌產生正面效益，但若是處理不好的話也會造成災難性的結果。「元宇宙的確可能為公司創造新商機，但就如同21世紀初的網路泡沫，當時有一堆企業想成為Facebook，但最終只有一間公司成功。」

另一時尚大牌Gucci去年3月釋出虛擬球鞋，最後以一雙12美元售出，對此Arnault評論，集團對販售一雙10歐元的虛擬球鞋沒有興趣，但看好更多相關的運用。

酩悅·軒尼詩－路易·威登集團（法語：LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton），又稱路威酩軒集團（LVMH），是現今全球跨國奢侈品龍頭，旗下品牌包含Louis Vuitton、Christian Dior、Bvlgari、Tiffany & Co.等跨足烈酒、時裝、香水、鐘錶及珠寶等領域。

2月7日匯率：1 歐元等於31.79 新臺幣，1 美元約27.82 新臺幣
LVMH
元宇宙
虛擬
NFT

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更新時間 : 2022-02-07 12:02 GMT+08:00

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