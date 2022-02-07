【楊憲宏專欄】「因不利而結合」之諷刺而現實的案例

俄羅斯輪盤死亡遊戲（俄語：Русская рулетка是一種自殺或酷刑方式）是19世紀，帝俄沙皇時期發明，拿命來賭博的恐怖遊戲，左輪手槍的6個槍倉中只放了一顆子彈，局中人拿著槍對準自己的腦袋開槍，是亡命之徒相互考驗冒險勇氣的終極遊戲。

普丁正拿這個遊戲與習近平玩。他出兵烏克蘭，對賭習近平敢不敢出兵台灣。他們兩人都是流氓級的亡命之徒，只能靠這種耍狠來混江湖。幾乎是一種宿命，他們兩人在此次2022年2月北京冬季奧運中，也排了一場兩人的「場外特別賽」。

很特別的是兩人在疫情防控極嚴的狀況下，脫下口罩合照，習近平2年來不敢出國，在北京見客也都掩蓋口鼻，就見普丁拿下口罩，應該是應普丁的要求。

換句話說，此次兩人北京見面，都依普丁的遊戲規則，普丁愛怎樣就怎樣，他是來踢館的。最明顯的是，他沒有出席冬奧會晚宴，這是習近平夫婦當主人宴請各國政要的大拜拜餐會，一張擺設「江山如畫」的桌面，賓客圍繞四周，配合宫廷樑柱情境，有人説有如在古代陵墓中吃喝。

普丁的不出席晚宴，表示了他才是老大。他可以在哈薩克動亂中出兵，肅清習近平安插的人馬，國安高層被以「叛國罪」拿下。他可以為越南練兵對付中國威脅。他可以賣武器給印度增加對抗中共的實力，此次印度還杯葛冬季奧運的開閉幕式。他還可以在南海與印尼等國合作油田，就在與中國有爭議的小島上。

幹完這些事情之後，他大搖大擺到中國。習近平還得向他獻殷勤，還要被他嫌。他開了一紙空頭支票，俄中雙方未來的合作「沒有限制（no limits)」。等於沒有任何承諾，就連「反對台獨」也都無新意。不要忘記去年10月，普丁面對美國媒體詢問，中共武力犯台時，他的回答是：「沒有必要」，他主張「不要放棄談判」。所以普丁的比較完整的想法是，他反對台灣獨立，但他也不支持用武力解決，他認為談判還有各種可能性，更重要是，不論是台海或南海的爭議，談判過程，俄羅斯都要介入，都要參與。

他的俄中合作no limits，也包括未來的談判都要軋一角。

習近平對普丁的這些介入動作從沒講過一句不同意見，因為俄羅斯對中共有「立即而明顯的威脅」。習近平想在東南側集結軍力，還要防著普丁不會在西北邊動手腳。

而且習近平的「戰狼外交」把全世界民主國家都得罪光了，使他在普丁面前如同沒穿褲子一般，沒有祕密。這次為了北京奧運，習近平要搞面子工程，來襯托他10月的20大的權力集中，反而弄巧成拙。引入普丁這個「神級大野狼」，未來「請神容易送神難」是必然的結局。俄羅斯在此次會面，正式取得未來台海問題的「介入」籌碼。美、日、歐藉「對抗」介入，普丁藉”no limits”的承諾「合作」介入。也就是說，習近平不再有獨自決定的空間，凡是都要普丁「認可」。習近平在中國內，他說了算；出了中國，他説了都不算，還要看普丁no limits臉色。請鬼開藥單，差不多是這樣的局面。

普丁這回也「表演」給美日歐看，要搞定習近平就靠他了，這是藉烏克蘭事件，把美歐搞上談判桌時，他的另類籌碼。熟悉俄羅斯式思維的人，都知道，俄羅斯最善於處理在「不信任關係」中如何操作利益合作。這符合俄羅斯的外交傳統。就是透過協商來介入增加自己的影響力，顯然俄羅斯正趁機增加對中國外交的影響力。搭配周邊軍事實力，中共目前為了確保地緣政治及能源安全，也必須在某些層面上配合莫斯科的外交戰略。

很嚴重的重演了「蘇俄在中國」，緣起於習近平對世局的一連串錯判。他繼續留在獨裁者的高位，有可能最有利於俄羅斯的全方位發展。這是因不利而結合(marriage of inconvenience)的諷刺案例。

這是美國一連串外交挫折中，最重要的劣勢。習近平成了普丁的棋子，美中關係會進一步壞下去。「美俄戰爭」在中國打的格局看來已漸漸形成。這樣的低氣壓，有可能影響年底的國會大選，民主黨恐怕得讓出國會領導權。

台灣必須認知俄羅斯經略的「惡之存在感」及普丁的「恰到壞處」企圖。當他開始評論台灣，甚至談到「台獨」時，表示這個議題具有「當代性」，也就是，台灣若非由主張台獨的政權執政，台灣議題根本上不了檯面。

2022年全球政治大洗牌，南韓、日本、澳洲、菲律賓都有大選，法國、美國也都有換屆議題。中國的習近平是否真的可以坐穩？台灣也要有地方選舉，藍綠版塊議題都進入世局動態的最前線。

台灣必須有新思維，這是希望所繫，也就是「維持現狀（status quo)」已經有新的定義，所維持的是「不斷改變的現狀」。在大瘟疫之後，世局有了極不相同的情況，過去的慣性減弱或消失，新的規則仍在磨擦中。而俄羅斯的冒險正在碰撞全球，台灣在這些版塊衝擊下，不能沒有應變，換句話說，混日子，躺平，小確幸的時代結束了。