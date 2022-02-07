台灣金曲獎得主鋼琴家陳瑞斌德國巡演　下一站啟程美國、加拿大演出

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台灣金曲獎得主鋼琴家陳瑞斌將於2月8至12日於德國巡演。

曾以演出俄國作曲家拉赫曼尼諾夫（Rachmaninoff） 第二號鋼琴協奏曲榮獲金曲獎「最佳個人演奏」與「 最佳古典演奏專輯」兩項大獎的鋼琴家陳瑞斌，將於2月8至12日 以獨奏家身分，與德國什勒斯維希-霍爾斯坦聯邦國家交響樂團（S chleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester）聯演。

在全球疫情未歇之際，陳瑞斌仍應邀赴德演出， 與歐洲一級樂團指揮普魯納（Iosif Ion Prunner）合作，此次音樂會歷經一年多的規劃，預計巡演德國北部文化重鎮「 什勒斯維希－霍爾斯坦」四大城Schleswig、Flensb urg、Husum及Rendsburg， 陳瑞斌將以俄國作曲家拉赫曼尼諾夫最具浪漫代表作第二號鋼琴協奏 曲擔綱，搭配演出作曲家恩奈斯庫（G. Enescu）及西貝流士（J. Sibelius）管弦樂作品，精彩可期。

陳瑞斌深耕臺灣20餘年，曾與全臺許多大型交響樂團聯演， 也多次赴日本、澳洲、北美、土耳其及東歐國家巡演， 並獲洛杉磯時報（Los Angeles Times）的首頁樂評報導，歐美、香港、 中國等電視台及報章雜誌也皆曾予以肯定。2013年為紀念拉赫曼 尼諾夫辭世70年，陳瑞斌巡演全球， 包含在拉氏的第二故鄉美國洛杉磯比佛利山莊（Beverly Hills）演出。陳瑞斌表示， 此次再度攜拉氏第二號鋼琴協奏曲赴德巡演， 將會是另一嶄新詮釋演出。

今年德國巡演之後，陳瑞斌未來規劃在南德及美國、加拿大演出， 明（2023）年亦將應邀在歐洲與其他職業交響樂團及藝術節， 以獨奏家身分合作演出。

陳瑞斌德國音樂會演出資訊

（1） 2月8日Schleswig, A.P. Møller Skolen

（2） 2月9日Flensburg, Deutsches Haus

（3） 2月10日Husum, Nordsee Congress Centrum

（4） 2月11日Rendsburg, Stadttheater

活動網頁：https://www.sh- landestheater.de/stuecke/4- sinfoniekonzert-21-22/