習近平近2年沒出國訪問 趁北京冬奧「閃電外交」會見多國領袖

習近平北京冬奧「閃電外交」，趁地主之便在場邊會見多國領袖。（圖/路透社） 習近平北京冬奧「閃電外交」，趁地主之便在場邊會見多國領袖。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）近2年沒跨出國門的中國領導人習近平近期趁北京冬奧地主之宜，會面多國領袖，不只是俄羅斯總統蒲亭，阿根廷、巴基斯坦、波蘭和新加坡總統都與習近平在場邊會見，今（6日）中國更和阿根廷簽署一項諒解備忘錄，邀阿根廷加入北京的「一帶一路倡議」。

習近平因國際疫情而長達近2年沒有出國訪問，連20國集團（G20）2021年在義大利羅馬召開高峰會也未出席，外媒指出，北京冬奧提供習近平近2年來，首次和世界領袖進行面對面會晤的機會。

4日北京冬奧開幕式後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與習近平會談，並發表聯合聲明，除期盼與中國在供應鍊與能源等多方合作，更呼籲北約（NATO）停止擴張，並支持中國對台立場，反對任何形式台獨。

蒲亭的做法引發國際爭議，台灣外交部認為中國政府藉與俄羅斯高峰會操弄威權主義擴張，有辱奧林匹克五環所代表的和平精神，美國也批判中俄會談為烏克蘭緊張局勢加深對立。

儘管如此，習近平在近幾天已展現「閃電外交」，與多國領導人在奧運場邊會見，根據中國中央廣播電視台，習近平今和阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）會見，並簽署一項諒解備忘錄「共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設」，歡迎阿根廷加入北京的「一帶一路倡議」。

此外，習近平今天也會見了巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。

由於近期巴基斯坦西部的俾路支省因豐富的天然資源仍未能讓國內民眾脫貧，有分離主義分子發起反抗運動。因中國在當地有投入了大量的資金，在今天的會見中，習近平就表示「 中方堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、尊嚴，打擊恐怖主義」。

習近平還說，中國願意和巴基斯坦「對接發展戰略，推進中巴經濟走廊建設向深入發展」。