澳洲7日將討論向國際遊客重啟邊境 莫里森：盼4月中旬前開放

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）週日（6日）表示，澳洲向國際遊客開放邊境的日子可能不遠了，相關事宜將在本週的國會中被討論。

今年一月，莫里森表示希望國家邊境能夠在復活節前完全重新開放，也就是4月中旬前。澳洲於 2020 年三月國際疫情剛爆發時就關閉邊境，時隔近兩年至今，澳洲分階段重新開放邊境，目前只允許其公民和居民、技術移民、國際學生和某些季節性移工入境。

過去莫里森主張不應該重啟防疫限制，眼見高度傳染性的Omicron變種病毒導致澳洲單日新增病例數創下新高，澳洲醫療衛生系統量能日益吃緊，莫里森迎來「防疫不力」的批評聲浪，近幾個月來，莫里森的聲望一直持續下滑，且在幾個月後就要舉行聯邦大選。

儘管在澳洲Omicron變種病毒繼續傳播，但現在住院和死亡人數越來越穩定，路透社指出，有消息人士說澳洲可能會在未來兩、三週內重新開放邊境。

路透社報導指出，莫里森今天說「我們期待能夠做出開放邊界的決定，並在我們安全及可能的情況下，歡迎遊客再次回到澳洲。」

澳洲2022年的第一次國會將於7日舉行，莫里森表示，重新向遊客開放邊界的議題會「很早」處理。

目前澳洲有近 95% 的 16 歲及以上人口接種了兩劑新冠病毒疫苗，近 900 萬人接種了兩劑以上，另外，截至週日中午，澳洲最新的每日疫情報告顯示，有 43 例新冠病毒相關的死亡。