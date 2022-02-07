〈財經主筆室〉民眾憂心萬物皆漲年後大爆發　台灣真能躲掉全球通膨壓力？

國內日前出現雞蛋缺貨，北部尤其嚴重。新北市一處傳統市場的零售雞蛋, 6日一早就銷售一空，只剩下攤商擺放雞蛋的空籃。中央社 國內日前出現雞蛋缺貨，北部尤其嚴重。新北市一處傳統市場的零售雞蛋, 6日一早就銷售一空，只剩下攤商擺放雞蛋的空籃。中央社

農曆年後各行各業恢復上班上課， 但商家及民眾都有一個心結無法解開。商家對於要不要漲價心煩不已！ 民眾則對於可能爆發的通膨擔憂不已！ 雖然政府不斷強調國內通膨只是短期現象， 但由國內外各項經濟指標數據來看，得到的結果都不是很好， 讓人更加的惶恐及不安，看樣子政府得更加努力， 採取各種防通膨措施來安撫民心了。

台灣到底有沒有通膨狀況出現呢？ 根據主計處公布的去年12月CPI年增率為2.62%， 是去年第7度破2，2021年全年CPI為1.96%， 也創下近13年來的新高， 也就是去年一整年全民過了萬物皆漲的一年，所以， 台灣到底有沒有發生通膨呢？數字會說話。

不過，政府似乎不願承認台灣有通膨發生的事實。央行說： 國內通膨是短期現象。中華經濟研究院指出： 台灣有個別商品漲價現象，但還不至於到通膨。國發會表示： 物價上漲為輸入性通膨，下半年有望舒緩。主計處也說： 國內確實有物價上漲的壓力，但還不到通貨膨脹的程度。

疫情發生後全球各國都大舉進行印鈔票來救經濟時， 當時很多國際財金專家都預告會有通膨發生的危機。但是， 大部份的國家都不願承認會有通膨發生的事實， 主要就是怕承認通膨會給經濟帶來負面的影響， 當時就連美國聯準會也一直將通膨描述為「暫時性」。

如今通膨已席捲全球很多國家， 雖然各國中央銀行大多希望將CPI增幅控制在略低於2%， 但似乎都很難做得到，主要經濟大國如美國、日本、韓國、 歐元區的物價增長也創近期新高，全球還沒走出疫情陰霾， 便要為通膨壓力傷腦筋，嚴重者甚至演變為棘手的政治問題。

確定連任的美國聯準會主席鮑爾，最近在官位穩定後，終於講實話。 一改先前強調通膨是「暫時性的」說法，直接承認「 是時候放棄通膨是暫時性」的嚴厲措辭，更透露聯準會考慮， 比原先提前幾個月結束縮減購債，此番言論掀起美股、 美債和黃金等市場極大波瀾。只是，美國都已經宣戰通膨了， 官員們還認為台灣能置身事外嗎？

說實話真的很難嗎？土耳其里拉去年以來暴跌， 土國國家統計局局長Sait Erdal Dincer，今年元月下旬坦承土耳其去年通膨率高達36.1% ，創下19年來紀錄。他的實話引發土國朝野震怒， 在元月29日遭土國總統撤職。說實話就遭拔官的事件寫實發生， 這大概就是為何官員們都不願意說實話的原由吧。

台灣真的只是短期通膨現象嗎？就以年前蛋價大漲來說， 雖然蛋價的上漲最大原因是飼料漲價，再來，今年冬天較冷， 寒冷容易導致蛋雞產蛋率下降，相對冬季市場需求量增加， 一降一升結果造成供不應求，使得蛋價飆漲，雖然蛋商估計到3、 4月缺蛋危機有機會趨緩，但養雞協會已對外表示， 目前蛋價並無不合理，是過去太便宜了。

由業者的反應來看，屆時雞蛋供量即使恢復正常， 蛋價能否適時回跌，甚至回到起漲點，的確令人懷疑。 但不可爭的事實是，這波因蛋價上漲而宣布漲價者，包括烘培業、 各式餐飲及小吃店等食品業，漲價後就不可能再調低售價了， 即使蛋價回跌也不可能降價，這就是變相的通膨。

主計處認為，台灣還不到通膨的情況，但民眾對於物價上漲很有感， 主要原因是年前一波又一波的餐飲調漲動作， 讓民眾荷包大縮水所致。但民眾最擔心的就是， 年後物價不可能調降，荷包縮水的事實無法改變， 而廠商在觀望一段時間，國際物價又沒有下降， 市場又來一波萬物皆漲行動，那可能不是荷包縮水而已， 應該是荷包大失血才對。