〈財經主筆室〉民眾憂心萬物皆漲年後大爆發　台灣真能躲掉全球通膨壓力？

農曆年後各行各業恢復上班上課，但商家及民眾都有一個心結無法解開。商家對於要不要漲價心煩不已！民眾則對於可能爆發的通膨擔憂不已！雖然政府不斷強調國內通膨只是短期現象，但由國內外各項經濟指標數據來看，得到的結果都不是很好，讓人更加的惶恐及不安，看樣子政府得更加努力，採取各種防通膨措施來安撫民心了。
台灣到底有沒有通膨狀況出現呢？根據主計處公布的去年12月CPI年增率為2.62%，是去年第7度破2，2021年全年CPI為1.96%，也創下近13年來的新高，也就是去年一整年全民過了萬物皆漲的一年，所以，台灣到底有沒有發生通膨呢？數字會說話。
不過，政府似乎不願承認台灣有通膨發生的事實。央行說：國內通膨是短期現象。中華經濟研究院指出：台灣有個別商品漲價現象，但還不至於到通膨。國發會表示：物價上漲為輸入性通膨，下半年有望舒緩。主計處也說：國內確實有物價上漲的壓力，但還不到通貨膨脹的程度。
疫情發生後全球各國都大舉進行印鈔票來救經濟時，當時很多國際財金專家都預告會有通膨發生的危機。但是，大部份的國家都不願承認會有通膨發生的事實，主要就是怕承認通膨會給經濟帶來負面的影響，當時就連美國聯準會也一直將通膨描述為「暫時性」。
如今通膨已席捲全球很多國家，雖然各國中央銀行大多希望將CPI增幅控制在略低於2%，但似乎都很難做得到，主要經濟大國如美國、日本、韓國、歐元區的物價增長也創近期新高，全球還沒走出疫情陰霾，便要為通膨壓力傷腦筋，嚴重者甚至演變為棘手的政治問題。
確定連任的美國聯準會主席鮑爾，最近在官位穩定後，終於講實話。一改先前強調通膨是「暫時性的」說法，直接承認「是時候放棄通膨是暫時性」的嚴厲措辭，更透露聯準會考慮，比原先提前幾個月結束縮減購債，此番言論掀起美股、美債和黃金等市場極大波瀾。只是，美國都已經宣戰通膨了，官員們還認為台灣能置身事外嗎？
說實話真的很難嗎？土耳其里拉去年以來暴跌，土國國家統計局局長Sait Erdal Dincer，今年元月下旬坦承土耳其去年通膨率高達36.1%，創下19年來紀錄。他的實話引發土國朝野震怒，在元月29日遭土國總統撤職。說實話就遭拔官的事件寫實發生，這大概就是為何官員們都不願意說實話的原由吧。
台灣真的只是短期通膨現象嗎？就以年前蛋價大漲來說，雖然蛋價的上漲最大原因是飼料漲價，再來，今年冬天較冷，寒冷容易導致蛋雞產蛋率下降，相對冬季市場需求量增加，一降一升結果造成供不應求，使得蛋價飆漲，雖然蛋商估計到3、4月缺蛋危機有機會趨緩，但養雞協會已對外表示，目前蛋價並無不合理，是過去太便宜了。
由業者的反應來看，屆時雞蛋供量即使恢復正常，蛋價能否適時回跌，甚至回到起漲點，的確令人懷疑。但不可爭的事實是，這波因蛋價上漲而宣布漲價者，包括烘培業、各式餐飲及小吃店等食品業，漲價後就不可能再調低售價了，即使蛋價回跌也不可能降價，這就是變相的通膨。
主計處認為，台灣還不到通膨的情況，但民眾對於物價上漲很有感，主要原因是年前一波又一波的餐飲調漲動作，讓民眾荷包大縮水所致。但民眾最擔心的就是，年後物價不可能調降，荷包縮水的事實無法改變，而廠商在觀望一段時間，國際物價又沒有下降，市場又來一波萬物皆漲行動，那可能不是荷包縮水而已，應該是荷包大失血才對。