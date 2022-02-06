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美國擬延2劑mRNA疫苗間隔至8週 以降低心肌炎機率、提高有效性

目前美國年齡在12至39歲之間且未接種疫苗的人，仍有約3300萬人，這一年齡區段屬於注射疫苗後患心肌炎風險較高的族群，因此這項延長接種間隔的建議或許能鼓勵更多年輕人接種疫苗。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/02/06 17:46
美國CDC官員指出，延長2劑mRNA疫苗間隔似乎可以降低心肌炎發生的風險。（圖/路透社）

美國CDC官員指出，延長2劑mRNA疫苗間隔似乎可以降低心肌炎發生的風險。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國疾病控制和預防中心 (CDC)人員週五（4日）表示，他們正考慮將2劑mRNA疫苗間隔延長至8週，以降低心肌炎機率、提高有效性。

路透社指出，CDC疫苗學家莎拉（Sara Oliver）博士表示，CDC正考慮在會議上向外部顧問小組——免疫實踐諮詢委員會（ACIP）提議，將莫德納（Moderna）和輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗兩種mRNA疫苗的兩劑接種間隔延長至8週。

莎拉博士在她的演講中表示，延長2劑mRNA疫苗間隔似乎可以降低心肌炎發生的風險，儘管它的發生率已經偏低。

研究發現，若疫苗接種間隔八週，接種後導致心臟炎症的發生率是最低。目前美國針對輝瑞公司的疫苗前兩次注射的推薦間隔時間是三週，而莫德納則推薦間隔四周。

根據過去醫療數據，接種第二劑mRNA疫苗發生心肌炎較多為年輕男性，不過已經是相當罕見的疫苗副作用，其發生率為百萬分之12.6，不過這也造成許多人對該種疫苗卻步的主因之一。

莎拉博士表示，目前美國年齡在12至39歲之間且未接種疫苗的人，仍有約3300萬人，這一年齡區段屬於注射疫苗後患心肌炎風險較高的族群，因此這項延長接種間隔的建議或許能鼓勵更多年輕人接種疫苗。

加拿大衛生部門人員近期也已向美國研究小組提供了數據，說明他們為何確立疫苗注射間隔時間需延長為8週的建議。
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