北京冬奧開幕秀「掉隊的鴿子」 中國網民：迷失的台灣快回家

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總愛對台灣喊話「灣灣回家吧」的中國網民，在2022北京冬季奧運開幕式中找到了激昂的理由。一幕「掉隊的鴿子」場景，被指有著濃濃的弦外之音，寓意「走失的台灣」。

冬奧4日開幕典禮，在《閃亮的雪花》節目中，數百名孩童手持和平鴿燈籠，在舞台中央圍成心型，而其中有個「掉隊的小鴿子」橋段，一名小女孩未能跟上隊伍，孤零零地落在後方，最後是靠著同伴姐姐帶著她，才回到夥伴身邊。

畫面一出，引發不少聯想，中國網友想像力豐富，認為這安排頗有深意。落單的鴿子隱喻為迷途無助的台灣，回到隊伍就是「回歸中國」。

共產主義青年團中央委員會（共青團中央）在微博發了一張GIF圖，寫著「迷路的孩子，早點回家」，再加上掉隊的小鴿子恰好出現在舞台東南側（台灣位在中國東南方），更加大了相關解讀的渲染力道。

微博湧入各種哏圖與評論，中國網民將內心對兩岸關係的想望投射了出來。「雖然是個調皮的孩子，但你媽總歸還是你媽，她可能會揍你，但心裡依舊是滿滿的愛。」「灣，太平洋的水太深你把握不住。」「不能分鴿／割。」「一鴿都不能少。」

不過，根據hk01，這情節的靈感其實來自真實經歷。在一次排演中，10歲的表演者徐姓女孩表示她動作太慢，走位不確實，是一個姐姐把她拉到了隊伍之中。導演覺得這畫面很溫馨，才成就了這一幕。



（微博圖片）