高雄引水人確診　通知採檢5次都不到　連累174人遭匡列　最高可罰30萬

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）高雄今（6）日新增4例確診，有3例是與高雄港相關、隔離後陰轉陽的個案，另一例案19244為40多歲引水人，由於被列為高風險成員，但經多次通知都未到場篩檢，還登船工作，高雄市長陳其邁表示，將依傳染病防治法第43條開罰6萬以上，30萬以下罰鍰。

指揮中心表示，案19244為高雄40多歲男性，已打過2劑AZ疫苗和1劑莫德納追加劑，因工作需求需定期採檢，1月31日快篩陰性，2月5日出現流鼻水症狀，快篩、PCR檢驗呈陽性確認，感染源釐清中。

高雄市衛生局指出，該個案於1月下旬被列為高風險對象需求定期採檢，但累計有5次通知採檢未到，直到2月5日自行檢測，並在6日確診，感染源調查中，具高雄港活動史，半個月來曾接觸40艘船，且社居足跡多，目前同住家人採檢均為陰性，另匡列174人。

陳其邁表示，根據該個案的篩檢紀錄，他只有PCR篩檢一次，1月24、29和30日簡訊通知，另有警察、航港局通知，但均未依規到場篩檢，這段期間內還多次登船工作，將依傳染病防治法第43條開罰6萬以上，30萬以下罰鍰。

衛生局也公布各案的相關足跡，呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若於2月18日前出現疑似症狀，應儘速前往指定的社區採檢院所就醫。