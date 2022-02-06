美國參議員盧比奧提法案 打擊美國公司與中共政府間腐敗行為

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國共和黨聯邦參議員馬可盧比奧（Marco Rubio）週四（3日）提出一項法案，盼《海外反貪腐法》（ Foreign Corrupt. Practices Act, FCPA）能夠適用於更多條件，以全面打擊美國公司與中共政府之間的腐敗行為。

根據媒體，盧比奧週四在《國家評論》（National Review）上撰文，批判現在有一系列美國大型企業和富有公司為中共的目標服務，以保護他們的市場份額和最大化他們的利潤，而這些行為都因為不適用現行法律規範而被忽視。

盧比奧表示，FCPA在聯邦法規中明確禁止賄賂行為，但目前來看，許多美國公司都繞過FCPA，企圖取得中共政府的經濟利益。舉例來說，美國企業曾為了經濟利益雇用中共「太子黨」，也就是雇用和提拔不合格的中共高級官員子女，以討好中共政府，並在中國獲得經濟活動許可。

盧比奧說「這些賄賂，我們應該稱它們為賄賂，通常不是金錢上的支付，所以它們不屬於嚴格定義的FCPA管轄範圍。但它們明顯地違反了法律精神。」盧比奧強調，「太子黨」只是美國企業在中國涉入腐敗問題的冰山一角。

「自從中國和美國的貿易關係開放以來，促成了美國企業和中共政權之間無數的腐敗案例。」盧比奧也舉出許多例子證明美企以金錢之外的方式頻向中共磕頭。

像是亞馬遜默許在亞馬遜中國網站上不能對習近平的書進行評論或星級評分，原因是避免消費者給出差評；蘋果公司簽署了一項秘密協議，承諾向中國投資和轉讓技術；微軟的Bing根據北京的政治標準定制了搜索引擎技術；電動汽車特斯拉在新疆開設了一家新經銷店；YouTube刪除了至少6個月的批評中國共產黨的視頻評論等，不勝枚舉。

盧比奧指出，中國共產黨利用其掌握的一切槓桿——經濟、政治和法律，來操縱國際交易，使自己受益，而這些討好的行動比任何金錢上的賄賂都更有價值。盧比奧強調，現在是時候對這個問題採取行動了。