Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　南部新增1例感染源不明個案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/06 14:19
中央流行疫情指揮中心宣布，國內6日新增43例COVID-19確定病例。

中央流行疫情指揮中心宣布，國內6日新增43例COVID-19確定病例。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增43例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及29例境外移入(12例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、12例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別為桃園市有7例、高雄市4例，新北市有3例；其中有13例是隔離期滿前採檢確診，1例是因工作需求定期採檢，在1月31日快篩陰性，2月5日出現流鼻水症狀，快篩、PCR檢驗呈陽性確認，該個案有高雄港活動史，感染源待查。

13例隔離期滿前採檢確診中，有3例是與高雄港相關、1例為桃園日翊物流相關、1例為圓山飯店廚師和台北房仲相關、1例為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關，另有7例為菲律賓籍女性，與桃園遠雄自貿港區亞旭電腦相關。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(8例)、加拿大(4例)、泰國、韓國、南非、奧地利、菲律賓、波蘭、澳大利亞、新加坡、墨西哥及多明尼加(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月20日至2月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,144例確診，分別為3,893例境外移入，15,197例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。
新冠肺炎
高雄港
桃園亞旭電腦
日翊物流
圓山飯店
台北房仲

相關新聞

台灣疫情南北兩地延燒　桃園、高雄宣布：公私立幼兒園開學日延到2/14
台灣疫情南北兩地延燒　桃園、高雄宣布：公私立幼兒園開學日延到2/14
2022/02/05 16:31
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
2022/02/05 14:29
美國CDC一致通過　莫德納疫苗獲全面批准可供18歲以上接種
美國CDC一致通過　莫德納疫苗獲全面批准可供18歲以上接種
2022/02/05 10:37
高雄防疫旅館爆疫情！現有兩條社區傳播鏈
高雄防疫旅館爆疫情！現有兩條社區傳播鏈
2022/02/04 15:39
南台灣高雄2月3日增15例確診　1人疫調不實將開罰
南台灣高雄2月3日增15例確診　1人疫調不實將開罰
2022/02/03 21:02

更新時間 : 2022-02-06 14:44 GMT+08:00

最受歡迎

【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例
【大年初四】2/4台灣本土確診增25例 境外移入46例
【大年初四】2/4台灣本土確診增25例 境外移入46例
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【大年初三】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7
【大年初三】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
【北京冬奧】台灣4選手7日起開始比賽 賽程、頻道報你知！
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【更新】大年初四地牛翻身 新竹連9震
【更新】大年初四地牛翻身 新竹連9震
愛滋病毒也會突變！變異株傳染力更強 荷蘭冒百例
愛滋病毒也會突變！變異株傳染力更強 荷蘭冒百例
"