【2/6大年初六】台灣本土+14　境外+29　南部新增1例感染源不明個案

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增43例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及29例境外移入(12例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、12例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別為桃園市有7例、高雄市4例，新北市有3例；其中有13例是隔離期滿前採檢確診，1例是因工作需求定期採檢，在1月31日快篩陰性，2月5日出現流鼻水症狀，快篩、PCR檢驗呈陽性確認，該個案有高雄港活動史，感染源待查。

13例隔離期滿前採檢確診中，有3例是與高雄港相關、1例為桃園日翊物流相關、1例為圓山飯店廚師和台北房仲相關、1例為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關，另有7例為菲律賓籍女性，與桃園遠雄自貿港區亞旭電腦相關。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(8例)、加拿大(4例)、泰國、韓國、南非、奧地利、菲律賓、波蘭、澳大利亞、新加坡、墨西哥及多明尼加(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月20日至2月5日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,144例確診，分別為3,893例境外移入，15,197例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。