漲聲響起 別哭哭！路易莎咖啡推開工慶　2/7-2/11第二杯咖啡半價！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因應國際咖啡豆價格長期攀升，路易莎咖啡年前在臉書宣布，部分咖啡品項調漲5元、濾掛品項及咖啡豆調漲20元；cama cafe則說，成本漲幅確實可觀，「目前仍在持續評估」。

受到氣候變遷影響，全球最大咖啡豆生產國巴西欠收，加上疫情導致缺工，採收不順，在物以稀為貴情況下，造成全球咖啡豆價格上漲；業者保守估計，咖啡豆批發成本已經上漲至少50%。

路易莎咖啡農歷年前已在臉書低調宣布，因應國際咖啡豆價格長期攀升，部分咖啡品項調漲5元(含精品咖啡、經典義式咖啡系列)；濾掛品項及咖啡豆調漲20元，其餘品項維持原價。

路易莎表示，為爭取消費者福祉，雖近期面臨原料、包材廠商調價，已盡力扛住巨大成本壓力，並配合政府延後漲價、縮小漲幅，請消費者多包涵，盡量守住平價好咖啡。

路易莎咖啡創辦人黃銘賢先前表示，咖啡豆、原料、人事所有費用都漲，又遭逢疫情壓力，「年後有漲價壓力」，但是會盡可能控制，能少漲就盡量少漲，或上漲品項會限縮。

cama cafe則說，原物料成本漲幅相當可觀，是否調漲售價「目前仍在持續評估」。

至於其他業者動態，中央社引述產業人士推測，星巴克因為價格高，過去時常「買一送一」，目前應該會減少促銷因應，不傾向直接漲價，便利商店的City café和Let’s café因為有規模經濟，在分攤成本上較具備優勢。

近日已有路易莎的老顧客在網路上叫苦連天，一名在PTT網友表示，按照往例不看價錢、霸氣點了大杯橘皮拿鐵，結果結帳才發現從95元漲到100元，不禁崩潰大喊「路易莎也從兩位數邁向三位數了」，不少網友也在下面留言回應，去路易莎就該內用，享受那邊的氛圍外，還可以坐在那使用他們的電，口渴還可以去裝他們的水。

物價漲、薪水不漲，消費者的「藍瘦香菇」路易莎都聽到了，為了回饋大眾，將在明（7）日起推出開工慶優惠活動，至11日止連續5天早上11點前咖啡品項(不含手沖，相同容量/風味/冰熱)第二杯半價！