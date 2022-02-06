口罩戴好、戴滿很有用！美國CDC研究：醫療口罩可降低66%染疫率　N95、KN95保護力最佳

根據美國CDC發布的研究報告指出，在室內公共場所配戴口罩可有效降低感染新冠肺炎的機率。(示意圖/pixabay) 根據美國CDC發布的研究報告指出，在室內公共場所配戴口罩可有效降低感染新冠肺炎的機率。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）４日發布的研究報告指出，在室內公共場所佩戴口罩可有效降低感染新冠肺炎的機率，其中又以N95、KN95口罩效果最佳，能減少83%染疫率。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，美國CDC在這份報告中提到，佩戴醫用外科手術口罩可降低66%的染疫率，醫療人員經常佩戴的N95、KN95效果最佳，約減少83% ，布口罩則是56%。

CDC在發病率和死亡率周報 (Morbidity and Mortality Weekly Report)中提到，這些來自於真實世界環境的資料，強調了室內公共場所戴口罩來降低感染新冠病毒風險的重要性。

該研究由美國加州政府在2021年2月18日到12月1日間所進行的調查，時間剛好是Omicron變異株襲擊美國之前；調查對象為652確診者，對照組為1176名篩檢陰性的民眾。

研究人員詳細記載了他們在篩檢前14天是否去過商店、教堂、學校、餐廳等其他公共場所，以及佩戴口罩的頻率，同時記錄了疫苗接種的情形。

在調查的最後三個月中，534 名參與者被問及他們戴什麼樣的口罩。

自新冠疫情爆發以來，兩年多過去了，疫情仍舊一波未平一波又起，是否該強制戴口罩的禁令，以及誰有權力下達該命令在許多國家引起巨大的分歧和爭議，即便衛生單位強烈建議民眾應將口罩要戴好、戴滿，但仍有人為此不滿，上街示威抗議。

空氣傳播病毒專家、美國維吉尼亞理工學院暨州立大學教授Linsey Chen Marr說，直到現在還有人說戴口罩沒有用，但CDC的報告提供很多真實世界數據，已明確強調戴口罩的好處。

另一位同樣沒參與該研究的專家，科羅拉多大學化學教授 Jose-Luis Jimenez 在一封電子郵件中說，新冠病毒是一種透過空氣傳播的病毒，也因此發生了許多室內群聚感染的事件，Jimenez表示，佩戴符合防疫規範的口罩可有效降低傳播率，並增加自我防護力。