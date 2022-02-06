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大年初六收假日　5大壅塞路段出爐　台灣高公局：盡早出發　善用替道代道路避車潮

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/06 09:38
2/6大年初六北返車潮湧現，5大壅塞路段出爐。

2/6大年初六北返車潮湧現，5大壅塞路段出爐。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今（６）日大年初六為春節連續假期最後一天，高公局表示，今日凌晨0至5時交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.2倍，預估今日交通量為100百萬車公里，建議北上用路人儘量於上午時段出發，長途者也可多利用台61、63、9等來替代國道高速公路，以避開車潮。

昨（5）日全日交通量為114.2百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日路況除國1北向新竹至湖口及國3北向茄苳至寶山於23時紓解，其餘路段於19時後恢復正常。

高公局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為10.2百萬車公里，預估今日交通量為100百萬車公里，其中北向交通量可達55百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預估今日上午重點壅塞路段為國1西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口，國3竹山至中興、大山至香山等，國5北向宜蘭至坪林，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道。

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