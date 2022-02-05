不需重新設計Omicron專門疫苗！美國猴子實驗證實 目前研發必要性不大

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國政府研究人員週五（4日）表示，一項針對猴子的研究指出，將現有莫德納疫苗加強針與專門對抗Omicron的加強針比較，兩者防護力並無顯著差異，顯示目前可能無需研發Omicron專門追加劑。

根據路透社，在這項實驗中，猴子先接種2劑莫德納藥廠（Moderna）疫苗，9個月後再分別接種第3劑莫德納，或專門針對Omicron的加強針。而後，研究人員讓猴子們接觸病毒，並測試動物各個方面免疫反應，最後發現這兩款加強針對包括Omicron變異株在內等所有高關注變異株（VOC），都能產生差不多的中和抗體反應。

研究報告共同作者、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）疫苗研究員杜克（Daniel Douek）表示，這是一個很好的消息，因為這代表我們不需要從根本上重新設計疫苗，使其成為 Omicron 專門疫苗。

杜克指出，原始疫苗及專抗Omicron的疫苗都有「交叉反應」功效，可以識別許多不同變異株，因此能夠發揮上述作用。

其他專家如美國康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medical College）教授摩爾（Dr. John Moore）也表示，這項結果與針對Beta變異株的莫德納加強針所做測試結果相似。不過他說，還是得檢視人體實驗數據，因為猴類實驗數據通常具有很強烈的預測性。