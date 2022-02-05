社群平台投資代操詐騙多！金管會籲：先查合法業者 小心非法態樣

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）近兩年資本市場熱絡，社群平台出現不少幫人代操投資的帳號，金管會提醒民眾，務必先上金管會證期局網頁，查詢對方是否屬於合法金融機構，或檢視相關案件非法態樣，避免遭詐騙後求償無門。

根據金管會，近期屢有投資人反映有不肖人士以成立臉書社團、邀請加入LINE群組，或以電話、簡訊等管道，主打可推薦飆股、未上市（櫃）股票、邀請開立帳戶投資甚至要求投資人入金代操等，以誘騙投資人進行投資。

金管會警告，若民眾透過非法業者投資，可能導致交易糾紛，甚或投資血本無歸、求償無門，因此投資人在投資理財前務必注意停看聽，注意相關風險，審慎確認所作的投資或交易係透過合法之金融機構進行，以維護自身投資權益。

透過金管會證券期貨局網頁建置的「防範非法證券期貨業宣導專區」，投資人在進行投資前，可先查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業名單，該專區也揭露非法態樣及投資警訊等資訊，加強投資人的判斷。

金管會強調，投資人對社群媒體有關股市或投資之貼文內容應審慎研判，已督導證券期貨周邊單位積極宣導投資人注意投資商品相關風險，若發現有非法業者以臉書社團、LINE群組、電話、簡訊等推薦股票等金融商品或邀請開立帳戶投資，也可逕行檢舉。

根據金管會，民眾可檢具相關具體事證資訊向警政署反詐欺專線165反應，或至司法檢調機關，如法務部調查局陳情檢舉信箱提出檢舉，或提供本會轉請檢調單位查辦。

另外，165全民防騙Facebook粉絲專頁也列舉民眾通報假投資(博奕)詐騙網站，強調凡是在網路(FB、IG等)上看到或網友傳來的投資邀約訊息(Line、簡訊)，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙。