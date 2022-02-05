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【網購宜注意】泰國大麻入零食、化妝品等 產品多樣若帶進台灣將觸法

近來台灣海關有查獲多起從泰國寄送大麻及大麻製品，如化妝品、零食及藥膏等跨國郵包案件，重則可能會被以運輸毒品罪送法辦。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/02/05 18:02
泰國合法化醫用大麻，並准許大麻特定部位及萃取物可以放入食品、化妝品和保養品。（圖/中央社）

泰國合法化醫用大麻，並准許大麻特定部位及萃取物可以放入食品、化妝品和保養品。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）泰國醫用大麻合法化，大麻特定部位可用在醫美產品和食品，台灣刑事警察局駐泰國聯絡官提醒台灣民眾，若將泰國寄送含大麻製品如化妝品、零食及藥膏等帶進台灣，重則可能會被以運輸毒品罪送法辦。

根據中央社，泰國政府在2019年修改毒品法（Narcotics Act），使其成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，2020年底又將大麻特定部位從管制名單中移除，放行的部分包括大麻的葉子、纖維、根部和莖部等，但娛樂用的大麻依然禁止。

而後泰國法規再鬆綁，大麻不只限於醫療用途，泰國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）去年2月核准大麻的合法部位可以用在飲品、烘烤產品、零食、保養品和化妝品，掀起一波大麻產品熱潮。

許多廠商將會讓人產生放鬆感的大麻二酚（CBD）加入各式產品裡，包括茶包、咖啡、按摩膏、精油、蠟燭甚至保養品、化妝品和紡織品內，產品高度多樣化。

然而大麻在台灣仍屬二級毒品，台灣刑事警察局駐泰國聯絡官提醒台灣民眾，寄送或收受含大麻成分的國際包裹，重則可能會被以運輸毒品罪送法辦，而近來台灣海關也真的有查獲多起從泰國寄送大麻及大麻製品，如化妝品、零食及藥膏等跨國郵包案件。

中央社指出，根據台灣毒品危害防制條例，持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金；製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；意圖販賣而持有第二級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。
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更新時間 : 2022-02-05 18:57 GMT+08:00

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