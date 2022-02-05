台灣高雄防疫旅館疑群聚　清空3間旅館　召回198人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）高雄有防疫旅館疑似爆發群聚，目前有3間防疫旅館清空，總共要召回198人做篩檢。市長陳其邁今（5）日說明，已對79家防疫旅館稽查清消，且只要發現旅館內有2名確診個案就會擴大採檢，目前仍有24人在協尋。

高雄某防疫旅館內昨天爆3樓有4人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央流行疫情指揮中心今天宣布清空包括昨天被發現確診的3家防疫旅館，館內民眾全移到集中檢疫所，並要召回入住染疫樓層的人，同一樓都要區隔14天，不同樓層大概要區隔7天，再加上採檢、基因定序、可能傳播鏈等作業，希望能盡快釐清。

指揮官陳時中同時呼籲住過這幾件旅館的人盡快回報、採檢，才能把疫情控制得比較好。

市長陳其邁下午在防疫會議後記者會說明，市府各局處一方面針對全市79家防疫旅館啟動第3次聯合稽查清消，一方面只要發現旅館內有2名跟流行病學有關確診個案，就會擴大採檢，目前未發現有員工確診。

陳其邁表示，由於Omicron變異株潛伏期相當短，只要一間防疫旅館內出現2例確診就會擴大篩檢，經昨天針對3間旅館擴大篩檢，目前均呈現陰性，也正召回相關旅客和民眾。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，經昨天對79間防疫旅館總體檢，只要一間旅館出現2例跟流行病學有關確診者就會擴大採檢，昨天3間旅館篩檢結果，目前A旅館已召回採檢119人，B旅館召回45人，C旅館召回34人，其中已採檢個案122人，檢驗中64人，目前採檢均無異常情形，另有24人協尋中。

中央社報導，有媒體提問市府是否禁止無窗房型防疫旅館收客，陳其邁回應，目前因隔離採檢人數下降，且市府還是希望防疫旅館能夠通風，所以經盤點後希望將防疫旅館數量降載，才先排除無窗房型防疫旅館。

至於有的防疫旅館被通知召回清空隔離，但有的後續又通知不用隔離，隔離標準為何？潘炤穎則指出，市府在採檢過程中，必須確認所有防疫旅館員工到檢陰性，但昨天因有部分旅館員工不易聯繫，所以在所有報告出爐前，只得採取較嚴格隔離措施。