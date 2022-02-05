【獨善其身】 一個人沒有不好 南韓興起獨身經濟

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一如許多亞洲國家，被現實壓得喘不過氣的南韓年輕人，正學著擁抱獨身生活。不婚不生不遵循傳統，一個人好快活，儼然成了一股潮流。

衛報報導，南韓興起了一群「獨身族」（honjok），自願、自信地選擇了單身生活，一個人上館子、一個人下榻飯店，因為他們相信，一個人好自在。要在重視群體生活的南韓過日子，這般瀟灑需要勇氣。

37歲的閔景碩（Min Kyeong-seok，音譯）表示，南韓社會對單身人士總是帶著憐憫眼光，甚至視其必有某種缺陷，無論是經濟上、心理或生理上的。若未能達到社會預期，就會遭到批判。25的大學生李藝恩（Lee Ye-eun，音譯）則稱，她已下定決心不約會、不結婚、不生育，並非苦無對象，而是社會對女性實在太不公。

據統計，南韓「一人戶」的比例於2020年來到了31.7%的新高，20至30多歲人口占了最大宗。在南韓，有房是成家的先決條件，但過去四年來，首爾公寓均價就漲了一倍，高生活費與高房價，讓年輕人不敢輕言結婚，遑論生子。傳統觀念雖在改變，許多舊有期望仍難革除。舉例來說，女子30歲前須成婚、婚後得辭職成為全職母親，男性則背著買房、扛家計的重責大任。

不友善的環境，釀成了「獨善其身」的新社會型態，從公部門到私部門，也衍生了相應策略。首爾市政府已設立一人戶服務部門，像是裝設成本較低的監視器，舉辦心理健康工作坊，教導獨身族如何製作家家戶戶必有的泡菜。

嗅到獨身經濟的商機，飯店推出「me time」單身假期，餐廳端出「獨自用餐」（honbap）菜單，便利商店提供單身貴族客製化產品，就連寵物產業都蒸蒸日上，畢竟愈來愈多人寧養毛孩也不生養。

將婚姻與育兒從個人生涯規劃抹去，對許多女性而言，不啻是實現自我的好機會，人生瞬間從黑白變彩色。南韓甚至出現了一款手機app，讓「英雌所見略同」的獨身女子可偶爾相聚，從事多彩多姿的活動。

對於這股一人戶勢力崛起，南韓政府仍在努力調適，像是試圖將「家庭」定義擴大為同居與單親家庭。體制要突破，並非一蹴可幾，但獨身族相信，隨著其勢力日漸壯大，社會必會出現正面改變。