地球升溫 「世界屋脊」撐不住了！部分冰山厚度驟減54公尺

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）地球因人類過量排放的溫室氣體而變得更加炎熱，本來因為地勢夠高而得以保持冰雪終年不化的喜馬拉雅山近來也開始「撐不住」，探勘隊發現，在海拔高達7900公尺處，出現冰河加速融雪的趨勢。

由10名美國緬因大學科學家所組成的研究團隊，在世界第四高峰洛子峰及最高峰珠穆朗瑪峰間的知名山坳「南坳」（South Col）間，裝設了全球最高的天氣觀測站，並從上面抽取了10公尺長的冰蕊樣本，以觀察該地的氣候變化。

研究團隊發現，南坳的厚重冰川厚度大約須2000年才能形成，但自1990年代開始已逐漸融化消失，且融雪速度是當年形成速度的80倍，且在過去25年內厚度已經減少了54公尺，變化十分可觀。

冰川失去以往可以靠著表層冰雪反射太陽光延緩融化的能力，但由於表層白色冰雪消融讓下方較為古老的「黑冰層」暴露在陽光下，進而加速了冰層融化。

倫敦國王學院的氣候學家Tom Matthews博士指出，南坳地區的氣候變化並沒有明顯到足以影響冰雪加速融化，唯一有變的只有節節攀升的氣溫，另一名研究員Mariusz Potocki博士則說，南坳正在「死亡」，並逐漸轉變成一個舊時較冷的世代遺跡。

現今仍有大約10億人依靠喜馬拉雅山的融雪來獲取日常生活所需的飲用、灌溉用水，但從長遠看來，本來穩定的冰層融雪將會先後融化，對地區的穩定性帶來負面的影響，除此之外，這些高山一直以來都是登山客的熱門首選，冰雪消融讓岩壁裸露，也將增加日後攀登的難度。

除此之外，研究團隊也警告，南坳的情形只是冰山一角，全球有眾多高山都出現類似狀況，現階段，科學家必須要聚焦在了解這邊的系統有多脆弱上，才有可能推測未來的發展。