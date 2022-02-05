【奧運精神變質】中俄聯合聲明損台灣主權 外交部嚴厲譴責

由俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平率領的代表團成員於 2022 年 2 月 4 日在中國北京出席會議。（圖/路透社） 由俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平率領的代表團成員於 2022 年 2 月 4 日在中國北京出席會議。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中俄領導人於北京冬季奧運4日開幕後發表聯合聲明，指出台灣是中國不可分割的一部分，台灣外交部5日回應表達嚴正抗議，並強調在運動賽事期間操弄威權主義擴張有損奧運精神。

北京冬季奧運開幕式4日舉行，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）赴中與習近平會面，兩人會後發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，當中提到俄羅斯「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」對此，台灣外交部批中國政府散佈貶損台灣國家主權之假消息，手法低劣，必遭唾棄。

外交部強調，中國政府無權在國際上代表台灣，更不應將其虛構的「一個中國原則」，強迫其他國家、國際組織及國際企業做出違背意願與事實的不實論述。

外交部也批評中國政府持續在國際社會妄稱「台灣屬於中華人民共和國」，是其慣用的製造假訊息手法，不僅徒增台灣人民對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡，更讓世界各國認清中國共產黨政權侵略擴張、破壞和平的猙獰面目。

外交部認為，全球關注冬季奧運賽事、為各國運動員加油喝彩、也關注中國人權劣行之際，中國政府藉與俄羅斯高峰會操弄威權主義擴張，有辱奧林匹克五環所代表的和平精神，勢必會遭台灣人民唾棄，也會被民主國家感到不齒。

不只台灣，美國也對此次中、俄領導人的會晤提出批評，根據路透社，美國認為中國國家主席習近平本應利用這次會議來幫助緩和烏克蘭的緊張局勢，而不是讓對立更加深。