【2/5大年初五】台灣本土+40　境外+32　桃園亞旭電腦隔離期滿暴增25例

台灣2/5國內新增72例COVID-19確定病例，分別為40例本土個案及32例境外移入。(圖取自指揮中心記者會) 台灣2/5國內新增72例COVID-19確定病例，分別為40例本土個案及32例境外移入。(圖取自指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增72例COVID-19確定病例，分別為40例本土個案及32例境外移入(13例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為9例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮官陳時中解釋，今日本土個案看起來比較多，但所幸對社區威脅較小，其中有33例為居隔中陰轉陽的個案。

本土個案40例中，分別為桃園30例和高雄10例。桃園有25例為亞旭電腦相關在檢疫期滿採檢後陰轉陽確診，1例為錢都涮涮鍋相關個案，同樣於隔離期滿檢疫採檢確診。另有4例為日翊物流相關個案。

而高雄10例中，高雄港相關有9例，另外1例是幼兒園相關由陰轉陽的個案。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例)、日本及菲律賓(各3例)、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、德國、加拿大及印度(各1例)移入；另12例調查中。入境日介於今(2022)年1月20日至2月4日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,101例確診，分別為3,864例境外移入，15,183例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。