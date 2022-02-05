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愛滋病毒也會突變！變異株傳染力更強 荷蘭冒百例

專家呼籲，及早介入治療就能避免病程迅速惡化

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/05 12:35
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）若說新冠肺炎對世人有何教誨，那就是病毒會不斷變異，COVID-19如是，愛滋病（AIDS）肇因HIV病毒也不例外。最新研究發現，某種HIV突變株 ，傳染力更強、致病率更高，萬萬不可輕忽。

HealthDay 報導，該變異株名為VB，早在30年前就已現蹤，但如今才獲一組跨國基因研究人員確認，患者至少109名，多在荷蘭。相較於全球愛滋病患者，數目雖少，但毒性更強，不及早治療，恐藥石罔效。

與HIV其他突變種相較，帶有VB變異株的患者，病毒量是一般患者的3.5至5.5倍，傳染力也較強。30多歲的患者，病程惡化快速，約於九個月內就可能演變為重症，年紀越長，惡化速度更快。

愛滋病即後天免疫缺乏症候群，患者抵抗力降低，從而引發各種病症。VB的可怕之處在於，它會使人體的CD4細胞數量快速下降，而CD4是至關重要的人體免疫細胞。

所幸目前的反轉錄病毒療法（active antiretroviral therapy，ART），可成功抑制VB。因此專家強調，此一發現的重要性在於，有疑慮者，務必儘早檢查，愈早介入治療，投入抗病毒藥物，愈能控制病情，即便遭高毒性HIV侵襲，也無須太過擔憂。
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更新時間 : 2022-02-05 12:51 GMT+08:00

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