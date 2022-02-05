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美國眾院通過競爭法案 籲台灣駐美代表處「正名」

法案稱「台北經濟文化代表處」未能反映雙邊關係深化現況

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/05 10:31
美國與台灣國旗（圖／Getty Images）

美國與台灣國旗（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國眾議院昨（4）日表決通過美國競爭法案（America COMPETES Act），為了對抗來勢洶洶的中國，除了加強製造業與半導體產業競爭力，也以大篇幅呼籲促進美台關係，包括為我國駐美代表處「正名」。

根據美聯社，這項近3,000頁的法案，以222對210票通過，重點包括成立晶片基金，挹注520億美元於半導體產業、450億美元於鞏固高科技產品供應鏈。

除了確保美國在全球的競爭力，法案也對台灣著墨不少。由於美台並無正式外交關係，我國駐美代表處以「台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office）」為名運作。

法案強調此名不合時宜，台灣就是台灣，不是台北，也不是中國台北，呼籲雙邊官員就此議題展開討論，將其改名為「台灣駐美代表處 （Taiwan Representative Office in the United States）」，而其他台灣駐美機構也應一併辦理。

台灣相關內容還包括，美國應協助台灣發展不對稱戰力、有意義參與國際組織、促進雙邊在科技與經貿方面的合作等。

美國總統拜登（Joe Biden）對法案通過表示歡迎。他在白宮聲明中表示，此一法案攸關美國能否在21世界勝過中國乃至全世界，「美國不能再等了」。

由於參議院去年6月也通過了「美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act）法案，參眾兩院必須達成協議，擬出雙方皆能接受的版本，送交拜登簽署後方能生效。
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更新時間 : 2022-02-05 11:20 GMT+08:00

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