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「泰晤士報」、「華爾街日報」等外媒遭網攻　初步調查恐與中國有關

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/05 09:34
媒體大亨梅鐸擁有的「新聞集團」旗下數家媒體遭網攻，初步調查顯示恐與中國的間諜活動有關。（圖／Getty Images）

媒體大亨梅鐸擁有的「新聞集團」旗下數家媒體遭網攻，初步調查顯示恐與中國的間諜活動有關。（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擁有的「新聞集團」旗下數家媒體，包括英國「泰晤士報」、美國「華爾街日報」、「紐約郵報」等1月底起發現遭網攻，資安公司初步調查顯示恐與中國的間諜活動有關。

據中央社和泰晤士報報導，相關網路攻擊在1月20日被發現，攻擊目標包括員工及記者的電子郵件和文件。

新聞集團（News Corp.）首席技術長克萊恩（David Kline）及首席資訊安全長歐布萊恩（Billy O’Brien）在集團內部的示警訊息中指出，初步分析結果顯示網攻可能有外國政府涉入，且部分資訊已被盜取。

美國網路安全公司麥迪安（Mandiant）受新聞集團請託對網攻展開調查。麥迪安的專家研判，網攻與中國有關，且恐涉及「間諜活動」，以蒐集情資、服務中國利益。

克萊恩指出，發現網攻跡象後，新聞集團即刻通知美國執法單位，並採取必要措施止損，客戶及財務資料庫目前未受影響，集團業務也持續正常運作。

儘管絕大多數集團人員的電郵及文件並非網攻目標，新聞集團內部警訊強調，「保護包括記者在內的雇員以及他們的消息來源」是集團首要關切，「我們不會容忍對新聞報導工作的攻擊，也不會因此退縮」。

麥迪安的初步調查結果顯示，受影響的包括「新聞集團」紐約總部，以及集團旗下英國News UK、美國「紐約郵報」（The New York Post）、美國「道瓊」（Dow Jones）等少數電郵帳號與文件。其中，「道瓊」發行「華爾街日報」（The Wall Street Journal）等財經類報刊，News UK則發行「泰晤士報」（The Times）、「太陽報」（The Sun）等。
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