〈時評〉美國傾舉國之力發展半導體產業　台灣宜儘速解決5缺困境

美國總統拜登最近盛讚英特爾，將在俄亥俄州投資200億美元，興建1座晶圓廠，未來再投資1000億美元，興建6座，他說「這是在美國及對勞工相當重要的歷史性時刻」，「美國史上最大的半導體製造投資」。半導體爭霸戰正式開打，台灣要戒慎恐懼。

英特爾執行長季辛格接受彭博社專訪，坦承過去因為「傲慢與自大」，失去領先數十年的半導體優勢，被台灣及韓國追過。他將取得美國與歐盟國家支持，以政府資金注資發展半導體產業。

拜登總統是在白宮接見季辛格，並舉行記者會，正式宣告將傾國家之力，重建半導體產業，來勢洶洶，驗證季辛吉格所言不虛，對台灣的護國神山群，當然「壓力山大」，稍有不慎，將拱手讓出現有優勢，影響生存發展。

季辛格曾經在彭博資訊主辦的「The year ahead」論壇中，直言「我們不應浪費這埸危機」，並説在亞洲生産80％晶片這件事，對國家安全，可能造成影響，他對美國和歐盟將投入政府資金，支持晶圓工廠一事，持樂觀態度。

他說，晶片短缺過去一年在各行各業發生，幾乎損害了汽車、iPhone等各種產品的銷售，凸顯亞洲以外地區缺乏生產力問題，而且與中國日益緊張的關係，增加了美國立法者復興當地製造的壓力。

季辛格坦言，將很快宣布英特爾在美國和歐洲的製造擴張計劃。先前已有報導指出，英特爾計劃在德國設立製造基地，在義大利和法國興建產業鏈，下一個在美國境內工廠，將設在俄亥俄州的哥倫布市。他矢言要讓英特爾力拼在4年內，發展5個製程節點，用前所未有的發展步調，快速超前發展。

荷蘭ASML表示，英特爾最近下訂「業界首台」量產型EUV曝光機EXE：5200，這款曝光機功能最先進，具備High-NA的大量生產系統，每小時晶圓曝光產能可達200以上，將在2025年進入量產階段，英特爾大手筆訂購5台，預計於2024年出貨，配合客戶量產計劃。

台積電啓動位於竹科寶山的2奈米晶片建廠計劃，預訂年內向ASML下訂High-NA量產型EUV曝光機，雙方競爭態勢明顯，台積電壓力不小。

全球發展半導體，已揭起人才搶奪戰。華爾街日報最近指出，半導體人才短缺多年，根據人才管理公司Eightfold.AI報告預估，美國在2025年，必須增加7萬至9萬名人才，才能滿足需求，如果要完全擺脫國外供應困擾，至少要上升到30萬人。

為了留才、搶才，英特爾砸下24億美元，為員工與新進人員調薪，其中現金奬勵佔10億美元，另有股票薪酬，更提高到14億美元，企圖全面挽回流失的人才。在台灣英特爾方面，1985年成立迄今，目前於台北、新竹皆有團隊，分別負責業務、供應鏈管理、研發工程。

為配合總公司重返榮耀的「IDM 2.0」計劃，積極從台灣搶才，英特爾祭出高額獎金，推薦人才獎勵提高5成，最高是16萬元，去年3月迄今，從台灣及其他地區半導體產業，至少已搶到6千位人才，一場無硝煙的戰爭，已然展開，英特爾順利搶奪大量人才，台灣半導體產業要注意人才流失的危機。

根據104人力銀行數據顯示，台灣半導體人才缺口已達6年來新高，平均每月人才缺口高達27700人，年增幅高達44.4%，相當驚人，由於產業成長擴張，加上外國挖角，台灣如果不能在人才供應上，充分滿足半導體未來發展需要，勢必將嚴重影響產業成長。

台積電創辦人張忠謀坦言，外來競爭不足懼，最值得憂慮的是自己內部環境，晶片產業需要大量水、綠電及人才，問題是綠電供應不足，大部分被台積電訂購，人才缺口日益擴大，加上去年嚴重乾旱的啓示，同行常常抱怨資源大量被台積電使用，造成產業鏈缺乏生產要素，令台積電非常為難。

聯發科董事長蔡明介公開投書媒體，呼籲政府要重視人才質量不足，將動搖國本，才是最大危機。半導體界重量級人士盧超群、吳敏求、劉德音、吳田玉，公開喊話，要求政府重視缺才問題嚴重。

台灣美國商會最近公布「2022年商業景氣調查」，受訪者78％對供電穩定表示擔心，71%擔心電力網靭性，61%擔心電力成本，73％擔心綠能發展，這幾項調查，比去年百分比均有2位數增加，顯示電力供應危機，已經影響外商對台灣的信心。

全球半導體大戰已然開打，英特爾來勢洶洶，透過美國強大的國力，並整合歐盟豐沛的資源，競爭力不容小覷，台灣面對強大的挑戰，準備好了嗎？台灣產業長期以來的5缺困境，缺電、缺水、缺地、缺才、缺工，政府應積極妥善解決，為半導體產業奠定良好的發展基礎，才能有足夠資源，與其他國家競爭。

「持盈滿履，君子兢兢」，即使現在擁有護國神山，創造台灣經濟奇蹟，但是面對英特爾整合歐美國家龐大資源的挑戰，不容台灣大意，否則現有半導體產業優勢，極可能易手，政府應和半導體產業團結一致，一起面對外來嚴厲的挑戰。