〈投資理財〉2022精挑細選價值型好標的　長期存股獲利佳

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

台股連續3年上漲，平均年漲幅超過2成，去（2021）年漲幅超 過23.66%，全年日均量達到3914.57億元，年增高達9 5％，上市櫃公司總市值達56.28兆元，今（2022） 年第1季各上市櫃公司將陸續公佈去年獲利及股利，值得投資人期待 ，精挑細選好標的。

今年台股第一家宣布股息的公司應該是中連貨（5604），去（2 021）年每股盈餘6.75元，配發現金股息6.1元，以封關當 天股價79.9元計算，殖利率達7.63%，投資報酬率不錯， 是值得注意的存股標的。

2019年4月宣布退出貨運市場，中連貨運將7、8千家客戶及司 機，轉移給新竹物流，轉型為不動產租售，並變更公司名稱為「 中連誠企業股份有限公司」，手上握有4.22萬坪土地， 包括住宅、工商業用地，當初都是做為貨運場站，現在不論是與建商 合作開發，或是租售，豐富的不動產資源，加上成本負擔低， 每年創造穩定獲利，配發合適股息，有能力給投資人不錯的回報。

中連貨經營貨運業務長達67年，因為環境變遷，政府推動「一例一 休」，造成人力調度困難，迭生勞資糾紛，且數百輛貨車，每天在道 路行駛，狀況連連，光是處理善後，就困擾不堪。

現在擺脫了沈重的貨運包袱後，以土地租售為主，只留下近20位行 政人員，財務負擔輕鬆，每年獲利及股息穩定，2019年每股獲利 （EPS ）6.04元，配息5.55元。2020年EPS 8.8元，配息7.95元。回饋投資人不錯報酬。

中連貨現在資本額10億8782萬餘元，資產總額34億1920 萬餘元，負債總額5億5794萬餘元，資本公積加保留盈餘達17 億7343萬餘元，每股淨值26.3元。 由於不動產皆未資產重估，當初都是早期取得的廉價土地，預料實際 價值應達數倍以上，目前從事不動產租售業務，營業項目單純， 應是不錯的長期存股標的。

2021年股市大豐收，證券商獲利普遍成長，全體證券商稅後純益 達1054.2億元，年增高達80.3%，締造歷史最佳紀錄。 如以上市櫃10家專業證券商業績分析，第一名是福邦證券（ 6026）EPS達5元，如以本益比估算，價格應該是低估了， 再以過去股利分配比率，約獲利7成計算，今年股利應值得投資人期 待。

福邦證券近年積極轉型為投資銀行，成效頗佳，傳統券商以經紀業務 收入為主，常易受到證券市場景氣影響，福邦證鎖定中實戶及法人， 極力降低市場榮枯影響獲利，偏重在承銷、自營及創投業務， 成效頗佳，目前掌握之承銷案源，以及成功承銷案件， 每年均在同業之間，名列前茅，值得肯定。創投業務亦頗具成效， 直接挹注公司獲利。

福邦證目前資本額30億134餘萬元，資產總額112億6913 萬餘元，負債總額62億2790萬餘元，資本公積加保留盈餘達1 6億9916萬餘元，每股淨值15.51元，財務狀況佳。 由於福邦證券正打算申請上市，展現強烈企圖心， 投資人可俟股利發佈時，評估投資價值，選擇合適價格長期存股。

電子通路股益登（3048）拜半導體之賜，近年營收、獲利均佳， 去（2021）年截至第3季為止，EPS已達3.28元，超過

2 020年全年的EPS 3.13元，預料全年度EPS應有機會挑戰4元。益登去年配股1 元，配息1.9元，股利不錯，預期今年股利應可維持穩定水準， 值得投資人注意。

益登資本額24億4829萬餘元，資產總額238億8389萬餘 元，負債總額198億9251萬餘元，資本公積加保留盈餘19億 15萬餘元，每股淨值16.28元，財務狀況良好。 由於目前本益比還不到10倍，在同類型電子通路股中， 價格不算貴。

益登甫於去年11月，以每股現金新台幣18元，總額約7.8億元 ，溢價率約24.8%，收購興櫃股彥陽科技，成為百分之百子公司 ，雙方合併，具有產業互補作用，對市場開發、規模經濟， 都有正面助益，且對益登未來獲利有幫助，值得肯定。只要掌握股價 在合理範圍之內買進，益登投資報酬率應該不錯，投資人可以審慎評 估投資價值。

禾聯碩（5283）至去年第3季累計EPS達9.13元，第4季 營收穩定成長，預估全年度EPS應可達12元以上。2020年E PS 12.88元，配息4元。2019年EPS 10.19元，配息4元。業績、獲利及股利穩定。如果以長期投資 存股眼光評估，只要買進價格合適，風險應該不高。

禾聯碩資本額7億3千餘萬元，資產總額62億6918萬餘元，負 債總額20億4660萬餘元，資本公積加保留盈餘達34億925 8萬餘元，每股淨值57.84元，財務佳。

由於去年5月，台灣遇到本土疫情，導致賣場人流全失，但生活家電 興旺，冷氣安裝回升，線上銷售成長，低單價產品熱賣，營業額持續 上升，預估2022年還是看好生活家電成長動能。

行政院宣布投入新台幣323億元預算，執行高中以下學校班班有冷 氣方案，禾聯碩標案有斬獲，不過仍待裝設驗收，今（2022） 年第1季應可陸續入帳，至於各縣市社會住宅部分， 禾聯碩亦積極參與標案，毛利率雖然較低，但是數量多， 亦有助於獲利，未來營運應可保持穩定成長， 投資人長期投資應該合適。