蒲亭抵中國出席冬奧開幕 發表聯合聲明挺中對台立場

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今（4日）抵達中國北京參加冬季奧運開幕典禮，並與和中國發表聯合聲明，除期盼與中國在供應鍊與能源等多方合作，更呼籲北約（NATO）停止擴張，並支持中國對台立場，反對任何形式台獨。

根據俄羅斯總統府，蒲亭與中國國家主席習近平在北京進行了「熱烈而實質性」的會談，並於會談結束後共同發表「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」，俄羅斯政府將兩國關係描述為具有特殊意義的夥伴關係，這份聯合聲明更批評包含美國、加拿大、英國和法在內的北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation, NATO）。

路透社指出，在這份聲明中，俄國重申支持一個中國原則，確立台灣是中國不可分割的一部分，並表示完全支持北京當局對台灣的立場，反對任何形式的台獨。

面對烏克蘭棘手局勢，美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將以經濟制裁俄羅斯，讓俄羅斯公司無法以美元進行交易。對此，蒲亭呼籲以美國為首的北約停止擴大，並要求其放棄「意識形態化的冷戰做法」。

在中、俄合作方面，蒲亭在共同聲明中公佈了與中國的一項重要的新天然氣協議，習近平則強調兩國要深化貿易及數位經濟等領域合作，維護全球產業鏈、供應鏈穩定，並強化能源戰略夥伴關係，拓展新能源合作，這是中、俄在與西方國家關係高度緊張之際，兩國間關係進一步深化的跡象。

至於中方在此會談中的立場，根據新華社，習近平表示，面對複雜的國際形勢，兩國會深化背靠背戰略協作，支持彼此維護主權、安全、發展利益，有效應對外部干涉和地區安全威脅，維護國際戰略穩定。新華社則引述蒲亭，指出中國是俄羅斯最重要的戰略伙伴，今天會後發表的聯合聲明，顯示中俄在重大國際問題上立場高度一致。