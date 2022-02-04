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桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列

為呼應桃園確診個案增加，市府擴大匡列、採檢，今開始新增八德瑞發市民活動中心、龍潭市民活動中心兩處社區採檢站。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/02/04 19:33
桃園市政府2月4日公布15處疫調足跡。（圖/桃園市政府）

桃園市政府2月4日公布15處疫調足跡。（圖/桃園市政府）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）桃園市政府今（4日）公布確診個案於桃園公共場所活動史，足跡遍佈中壢、龍潭、大溪15處地點，包含可口可樂世界、龍潭公有零售市場、大溪區多目標體育館公廁、中壢果菜市場、大溪普濟堂，並曾乘134次自強號、5098號桃園客運。

根據桃園市政府，個案18977、19025、19028、19152、19155、19156、19157足跡調查結束，有15處地點要請民眾注意，雖這些公共場所已完成環境清潔消毒，但若曾出入這些場所，請於足跡重疊次日起14天內自我健康監測。

調查結果指出，1月22日、29日、31日、2月2日有個案去過麥斯漢堡；1月22日、23日、25日去過全家大溪埔頂門市；1月26日至29日去過可口可樂世界。

1月27日至31日去過龍潭公有零售市場；1月27日、28日、31日去過全國電子桃園大溪二門市；1月27日、29日、30日去過全家大溪員明門市；1月27日、28日、31日去過大溪區多目標體育館公廁。

1月28日凌晨3時30分至4時去過中壢果菜市場、晚間7時搭乘中壢火車站134次自強號、晚間8時在中壢火車站後站搭乘5098號桃園客運；1月29日、30日去過享運環保資源回收站；1月29日晚間約6時去過中油一德加油站。

1月30日、2月1日去過大溪區月眉社區發展協會；1月31日上午8時21分去過全家大溪松樹門市：2月1日上午9時去過大溪普濟堂。

此外，為呼應桃園確診個案增加，市府擴大匡列、採檢，今開始新增八德瑞發市民活動中心、龍潭市民活動中心兩處社區採檢站，有需求的民眾可攜帶健保卡前往，並注意社區接種站最後報到時間為結束前半小時，採檢站開設詳細情形請見下圖。

桃園最新確診個案足跡曝光！中壢、龍潭、大溪15處地點入列

(圖/桃園事Facebook粉絲專頁)
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