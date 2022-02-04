【社群詐騙報告出爐】哪種詐騙得手最多錢？除戀愛詐財還有這個

社群平台是2021年詐騙者的金礦。（圖/Unsplash） 社群平台是2021年詐騙者的金礦。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國聯邦貿易委員會1月25日發表2021年社群平台的詐騙報告，指出現在戀愛詐財是詐取金額第二高的詐騙手法，第一名則為經由加密貨幣進行交易的「投資騙局」，且年輕人在社群媒體上被騙的機率為老年人的兩倍以上。

根據美國聯邦貿易委員會（FTC, Federal Trade Commission）的報告——「社群平台是2021年詐騙者的金礦」，有超過95,000人反應在Instagram或Facebook等社群平台上被詐騙，該年度總損失金額高達7.7億美元。

報告指出，這些損失約佔2021年的所有欺詐損失的25%，比2017年的損失增加了18倍，顯示社群詐騙趨勢相當驚人。此外，所有年齡層被詐騙的機率都在增加，值得注意的是，18至39歲年輕人被詐騙的機率為老年人的兩倍以上。

在詐騙金額最多的項目中，第一名為新興詐騙手法——加密貨幣投資騙局。詐騙者利用社群平台宣傳假的投資機會，甚至以所謂朋友的身份直接與人們聯繫，鼓勵他們投資。信以為真的民眾以為會獲得鉅額回報，進而透過加密貨幣匯款，最終卻空手而歸。

FTC的報告也指出，詐騙金額第二多的則是戀愛詐財，即使已是老套手法卻仍讓許多人掉入陷阱。數據顯示，戀愛詐財的損失攀升至歷史新高，這些騙局通常始於陌生人看似無害的交友邀請，然後是甜言蜜語，最後不可避免地要錢。

最後，FTC接獲通報數量最多的是網購詐騙，在這些通報中，有近70%的人表示，他們通常是在看到廣告後下訂單，但從未收到商品。一些案件甚至冒充真實零售商店來吸引人們到相似的網站購物。

科技日新月異，社群媒體上的詐騙手法也不斷精進，不只是老年人，年輕網路使用者也應對可能的詐騙手法高度警覺，投資或購物前先仔細求證，且永遠不要向未曾見過面的人匯款，以避免財物損失。