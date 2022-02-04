【高雄防疫旅館群聚】隔壁房客相繼染疫 新北高中生父親可能被傳染

高雄市某防疫旅館群聚，新北染疫國中（案18905）的父親（案18942）曾在此隔離，高雄市政府正追查感染源。（圖／高雄市政府） ... 高雄市某防疫旅館群聚，新北染疫國中（案18905）的父親（案18942）曾在此隔離，高雄市政府正追查感染源。（圖／高雄市政府）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導） 中央流行疫情指揮中心今（4）日指出，高雄有防疫旅館群聚感染。高雄市長陳其邁下午在記者會中進一步說明，本次群聚與新北確診國中生的父親有關聯，目前仍然持續追查感染源。

陳其邁指出，防疫旅館群聚，至今累計4人染疫，高市府緊急預防性清空並進行採檢，目前同樓層21位旅客及15名員工都是陰性。

新北確診國中生（案18905）的父親（案18942）1月20日自中國返台，入住高雄的防疫旅館，25日隔離期滿返回新北。30日出現喉嚨不適，31日採檢，2月1日確診。然而案18942違反自主管理規定出遊，並曾到高雄大遠百饗食天堂用餐。

高市府追查後發現，案18942所入住的防疫旅館，有3位同層樓隔壁房旅客先後確診。分別為案18833、案19100、案19108。

其中，案19100於27日入住案18942隔離期居住的318號房，陳其邁表示，研判案18942可能被19日入住隔壁317號房的18833，或者21日入住斜對門322號房的19108傳染。

(圖／高雄市政府）

陳其邁表示，目前證據仍不足，還要繼續追蹤和基因定序，才能確認感染源為何。

陳其邁也指出，防疫旅館緩靖採檢都呈陰性，該旅館去年12月和今年1月都有稽查過，雖有小缺失需要改善，但空調、隔間以及其他重要檢查並無疏失，因此不排除是環境污染或是氣溶膠導致群聚感染。

(圖／高雄市政府）