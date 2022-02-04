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歐洲燃油運輸儲存公司遭駭客入侵 專家：不見得是預謀攻擊

德國的OilTanking、比利時的SEA-Invest與荷蘭的Evos，三間重要油料儲存、運輸公司的管理系統上週同一時間遭到網路攻擊，衝擊港口供應鏈。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/04 16:22
德國的OilTanking、比利時的SEA-Invest與荷蘭的Evos上週遭駭客入侵，衝擊燃油供應，引發陰謀論猜疑。（示意圖／美聯社）

德國的OilTanking、比利時的SEA-Invest與荷蘭的Evos上週遭駭客入侵，衝擊燃油供應，引發陰謀論猜疑。（示意圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）歐洲燃油已經面臨供給不足而價格高漲的問題，各國重要的燃料運輸、儲存公司的系統卻在上周末遭到網路攻擊，迫使系統必須暫時下線，嚴重衝擊燃油管理，各國現已展開調查。

受到影響的公司包括德國的OilTanking、比利時的SEA-Invest與荷蘭的Evos，這三間重要油料儲存、運輸公司的管理系統，由於這些公司業務遍及全球，各地皆傳出受到一定的影響，三間公司皆已啟動內部調查。

SEA-Invest的系統在周日遭到駭客入侵，導致在歐洲與非洲各大港的營運受到影響，備用系統在確認受到攻擊後被啟用，大部分液態油料的運輸仍在正常運作當中；主要經手油料儲存與運輸的OilTanking則在周日中了勒索病毒，迫使公司必須降載營運，而Evos在馬爾他、根特等地的電腦受到攻擊，導致港口供應鏈受到衝擊，雖然油料運輸仍在繼續，但是速度已明顯降低。

歐洲這次受到網路攻擊，尤其是OilTanking的案例，讓去（2021）年5月美國殖民管道（Colonial Pipeline）被勒索軟體攻擊，導致美東地區輸油出現缺口而油價高漲的情形歷歷在目，而三大公司幾乎是同時受到攻擊，加上烏克蘭、俄國邊境的緊繃，也讓人懷疑這是不是同一起有預謀的攻擊事件。

不過網路安全公司Emsisoft的威脅專家Brett Callow指出，有些惡意軟體會「翻找」電子郵件的聯絡人，並藉此發出大量含有病毒連結的信件，導致擁有共通聯絡人名單的大型公司常常災情慘重，也有可能是因為這些公司是使用同一套管理軟體，才讓病毒可以迅速入侵。

Callow說，這可能只是一起倒楣的巧合，如果直接跳至結論，認定這是為了讓歐洲能源供給癱瘓而發起的預謀性攻擊，尚且言之過早。
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