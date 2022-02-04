Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

大年初四地龍翻身 新竹連8震

今日早上8點46分，嘉義縣中埔鄉也發生地震，規模3.4，深度6.5公里，嘉義市區震度2級，嘉義縣1級。

  147
By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/04 16:04
新竹今（4）日地震頻傳。（圖／中央氣象局）

新竹今（4）日地震頻傳。（圖／中央氣象局）

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）大年初四（4日）新竹地區頻傳地震，自今日上午10時44分到3點42分，前後已發生8次地震，規模2.4到3.7，震央深度自5.1公里到9.6公里，新竹縣竹東最大震度來到4級。

根據中央氣象局資訊，初四上午10時44分新竹地區發生規模3.3地震，震央位於新竹縣峨眉鄉，深度為5.7公里，新竹縣峨眉、竹東3級，新竹縣關西震度3級，新竹市、苗栗竹南2級。

緊接著上午11點01分，新竹縣峨眉鄉再出現規模2.8地震，新竹竹東2級；下午2點50分，峨眉鄉再度發生有感地震，規模3.7，竹東震度達4級，峨眉、關西震度3級，新竹市、苗栗南庄、竹南2級。

下午3點峨眉鄉4度發生地震，規模2.4；下午3點06分，峨眉鄉發生本日第5起地震，規模3.7，竹東震度達3級，新竹縣峨眉、竹北、關西、新竹市、苗栗竹南2級。

下午3點28分發生兩起地震，規模3.1、3.3地震，新竹縣峨眉、竹東、新竹市震度2級。

下午3點42分，峨眉鄉第8度發生地震，規模3.4，新竹縣最大震度3級，新竹市、苗栗縣2級。

此外，今日早上8點46分，嘉義縣中埔鄉也發生地震，規模3.4，深度6.5公里，嘉義市區震度2級，嘉義縣1級。

大年初四地龍翻身 新竹連8震
地震
新竹

相關新聞

台灣桃園市府公布25處疫調足跡•包括市場、客運和高鐵　兩個案在新竹縣也有足跡
台灣桃園市府公布25處疫調足跡•包括市場、客運和高鐵　兩個案在新竹縣也有足跡
2022/02/03 20:48
台灣鴻海旗下鴻佰科技4員工確診　湖口竹北生活圈足跡公布
台灣鴻海旗下鴻佰科技4員工確診　湖口竹北生活圈足跡公布
2022/01/23 20:10
台灣亞旭確診移工桃園新竹足跡公布　遠雄加值園區24日擴大採檢4000人
台灣亞旭確診移工桃園新竹足跡公布　遠雄加值園區24日擴大採檢4000人
2022/01/23 19:40
新竹一家四口群聚延燒　鵝肉店吃飯友人確診　曾至桃園IKEA、新竹巨城用餐和看蜘蛛人電影
新竹一家四口群聚延燒　鵝肉店吃飯友人確診　曾至桃園IKEA、新竹巨城用餐和看蜘蛛人電影
2022/01/19 17:25
【1/19台灣本土+10　境外+44】中壢西堤增7例、亞東醫院護理師之子、新竹一家四口友人也染疫　另有1例桃園感染源不明個案
【1/19台灣本土+10　境外+44】中壢西堤增7例、亞東醫院護理師之子、新竹一家四口友人也染疫　另有1例桃園感染源不明個案
2022/01/19 14:45

更新時間 : 2022-02-04 17:04 GMT+08:00

最受歡迎

【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（下篇）－馬、羊、猴、雞、狗、豬
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【大年初二】台灣2/2新增53確診個案•含16本土、37例境外移入　 高雄+8 桃園+7 台北+1
【大年初三】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7
【大年初三】台灣2/3新增56確診案•含22本土、34境外移入　高雄+15 桃園+7
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇
【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢
【最新足跡】南台灣高雄2/2新增8確診個案　港區與旗津區擴大篩檢
【大年初四]】2/4日台灣本土確診增25例 境外移入46例
【大年初四]】2/4日台灣本土確診增25例 境外移入46例
台灣2/1新增60例新冠肺炎確診　16例本土個案、無新增死亡
台灣2/1新增60例新冠肺炎確診　16例本土個案、無新增死亡
北台灣桃園市公布5案疫調足跡•曾赴NET、永和豆漿大王等處　某物流公司13確診•勒令停工
北台灣桃園市公布5案疫調足跡•曾赴NET、永和豆漿大王等處　某物流公司13確診•勒令停工
今天WORDLE了嗎？紐約時報收購爆紅線上益智遊戲　玩法及背後甜蜜故事一次看！
今天WORDLE了嗎？紐約時報收購爆紅線上益智遊戲　玩法及背後甜蜜故事一次看！
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
"