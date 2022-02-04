大年初四地龍翻身 新竹連8震

新竹今（4）日地震頻傳。（圖／中央氣象局） 新竹今（4）日地震頻傳。（圖／中央氣象局）

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）大年初四（4日）新竹地區頻傳地震，自今日上午10時44分到3點42分，前後已發生8次地震，規模2.4到3.7，震央深度自5.1公里到9.6公里，新竹縣竹東最大震度來到4級。

根據中央氣象局資訊，初四上午10時44分新竹地區發生規模3.3地震，震央位於新竹縣峨眉鄉，深度為5.7公里，新竹縣峨眉、竹東3級，新竹縣關西震度3級，新竹市、苗栗竹南2級。

緊接著上午11點01分，新竹縣峨眉鄉再出現規模2.8地震，新竹竹東2級；下午2點50分，峨眉鄉再度發生有感地震，規模3.7，竹東震度達4級，峨眉、關西震度3級，新竹市、苗栗南庄、竹南2級。

下午3點峨眉鄉4度發生地震，規模2.4；下午3點06分，峨眉鄉發生本日第5起地震，規模3.7，竹東震度達3級，新竹縣峨眉、竹北、關西、新竹市、苗栗竹南2級。

下午3點28分發生兩起地震，規模3.1、3.3地震，新竹縣峨眉、竹東、新竹市震度2級。

下午3點42分，峨眉鄉第8度發生地震，規模3.4，新竹縣最大震度3級，新竹市、苗栗縣2級。

此外，今日早上8點46分，嘉義縣中埔鄉也發生地震，規模3.4，深度6.5公里，嘉義市區震度2級，嘉義縣1級。