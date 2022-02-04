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【大年初四]】2/4日台灣本土確診增25例 境外移入46例

25位本土確診者中，9例與高雄港相關，3例與宜蘭長榮鳳凰酒店相關。境外移入部分，有23例為航班落地採檢陽性，無死亡個案。

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By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/04 14:08
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心記者會影片）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心記者會影片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為25例本土個案及46例境外移入(23例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為14例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。指揮官陳時中表示，25位本土確診者中，高雄新增12例，9例與高雄港相關，3例與宜蘭長榮鳳凰酒店相關。其中有11位為居家隔離期間陰轉陽。

【大年初四]】2/4日台灣本土確診增25例 境外移入46例

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，其中23例為航班落地採檢陽性。確診者分別自美國(7例)、菲律賓及澳大利亞(各3例)、荷蘭、印度、秘魯、越南及泰國(各2例)、日本、奈及利亞、加拿大、以色列、香港及中國(各1例)移入；另17例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,029例確診，851例死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

【大年初四]】2/4日台灣本土確診增25例 境外移入46例

【大年初四]】2/4日台灣本土確診增25例 境外移入46例

【大年初四]】2/4日台灣本土確診增25例 境外移入46例

(圖／中央流行疫情指揮中心提供）
本土確診
境外移入

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