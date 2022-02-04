葉望輝上任美國優先政策研究所主席 矢言打擊中國冬奧大外宣

美國智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）美東時間3日發布新的《中國政策倡議... 美國智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）美東時間3日發布新的《中國政策倡議》，並將於冬奧期間打擊中國大外宣。（圖／picrture alliance)



（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）美國智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）美東時間3日新發布新《中國政策倡議》，同時宣布任命前副國家安全顧問葉望輝為主席。該機構將於本日冬奧開幕起，陸續揭露中國威脅訊息，不讓中共欺騙世人。

AFPI在新聞稿中指出，該倡議將透過推動各項政策，扭轉華盛頓數十年來造就中共成為對手的遷就，並倡議保護國家與生計的非戰爭戰略。

該倡議的目的在於，通過了解與回應關於中共的真相以及來自該政權的威脅，並透過「社會一體途徑」(whole of society）來應對挑戰。

曾服務美國前副總統錢尼的葉望輝（Stephen Yates）表示，儘管「尊重中國人的歷史及對人類經驗的貢獻」，然而中共在美國各地都構成真實且無所不在的威脅。

他指責中共領導下的中國，長期竊取美國就業機會及知識產權，污染世界的海洋與空氣，滲透華爾街、好萊塢和主要的文化和教育機構，並讓COVID-19「殺死了100萬名美國人」。

「數十年來，華盛頓特區的內部人士和華爾街的精英們一直在撒謊，說美國與中共的接觸會使這個國家開放、自由化和改革。他們錯了。」前美國小型企業管理局局長、AFPI董事長麥馬漢（Linda McMahon）直言，中共統治下的中國是「對美國安全與繁榮最大的、也是系統性的威脅」。

該組織推出一項名為《2022年的中國：一個奧運式的威脅》的計畫，該項計畫將於北京冬奧開幕當（4）日起，每天發布來自中共威脅信息。AFPI總裁兼執行長羅林斯（Brooke Rollins）指出，這是在打擊冬奧期間16天的「宣傳盛宴」，中共不應當欺騙世人。

AFPI由前總統川普主政時的白宮首席經濟顧問庫德洛成立，為非營利、無黨派研究機構，旨在繼續推動川普的「美國優先」政策。AFPI大部分成員皆為川普時期的主政官員。