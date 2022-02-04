美國兩黨力挺 推台灣駐美代表處更名法案

美國跨黨派議員推動有台配套法案，促台灣駐美機構更名。（圖／中央社） 美國跨黨派議員推動有台配套法案，促台灣駐美機構更名。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國跨黨派議員於當地時間3日，在參、眾兩院聯手提出配套法案，要求當局啟動關於「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣」代表處之協商，外媒稱此舉將激怒中國。

《路透社》報導，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）與民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）發起參院版本法案，共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）和民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）則負責發起眾院版本法案。

盧比歐主張，美國須清楚表明，「儘管中國共產黨竭盡全力恐嚇並脅迫台灣，敵對勢力也無權對民主國家主張主權。」

梅南德茲向路透社表示，這些法案符合定義台美非正式關係的《台灣關係法》，且表明華府支持台灣「決定自己的未來」。

巴帕斯則強調，美方必須採取此一步驟來強化與台灣的外交夥伴關係，並對抗中國一再威脅和脅迫全球各國的企圖。

報導指出，若配套法案成法，台灣駐美館處任何名稱上的更動，都可能為其他較小的國家提供掩護，讓他們採取類似做法與台灣強化關係。

報導也直指，此事必讓中美關係再現新裂痕，而華盛頓試圖反擊北京日益增長的經濟和軍事脅迫，已讓雙邊關係處於數十年來的最低點。

白宮、美國國務院以及中國駐華府大使館，尚未對此事做出回應。