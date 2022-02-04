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助台灣鞏固拉美邦交 美助卿稱賀錦麗關切台宏關係

By 台灣英文新聞
2022/02/04 10:38
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與台灣副總統賴清德於宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮上互動交談。...

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與台灣副總統賴清德於宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮上互動交談。...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德1月出訪宏都拉斯，新任總統卡蕬楚的就職典禮，並與美國副總統賀錦麗互動交談。美國國務院助卿尼柯爾斯今（4）日表示，賀錦麗當時親自向卡蕬楚關切台宏邦交，他相信雙邊關係會「持續強健」。

美國眾議院外委會今日召開聽證會，商討美國在西半球的優先事項、機會與挑戰，主管西半球事務的美國國務院助卿尼柯爾斯（Brian Nichols）等人受邀出席作證。

因去年12月瓜地馬拉無預警與台灣斷交，台灣目前僅剩下14個邦交國，眾議院外委會亞太小組首席成員夏波（Steve Chabot）、共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）等議員關切台灣與西半球友邦的邦交，尤其是剛政黨輪替的宏都拉斯。

陪同賀錦麗（Kamala Harris）出席卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮的尼柯爾斯表示，賀錦麗親自向蕬楚提及台宏邦交議題，「我們相信這段關係會強健下去」。

尼柯爾斯也提及，美方在卡蕬楚政府上任前與在就職典禮上，都有談到台宏關係的重要性；卡蕬楚亦重申會致力維繫與台灣的關係。

尼柯爾斯透露，美方與台灣目前在西半球的8個友邦都會談及邦交議題。台灣在拉美及加勒比海地區的友邦分別為：貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森國。

尼柯爾斯表示，美方持續與他們談論與台灣邦交關係的好處，「台灣所信奉尊重民主與人權的共享價值，以及台灣在西半球扮演積極角色為我們所有人帶來的益處，」並承諾美方會持續大力進行。
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更新時間 : 2022-02-04 10:59 GMT+08:00

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