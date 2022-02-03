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南台灣高雄2月3日增15例確診　1人疫調不實將開罰

▲案19081為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關個案，但疫調不實，導致家人確診卻未被匡列。高雄市長陳其邁表示，將依傳染病防治法開罰。▲由礁溪長榮鳳凰酒店延伸至高雄市大寮區某幼兒園的傳播鏈，今天新增6人確診。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/03 21:02
高雄市長陳其邁3日在防疫會議會後記者會表示，高雄市COVID-19社區接種站開放預約，呼籲民眾踴躍施打。（高雄市政府提供）中央社

高雄市長陳其邁3日在防疫會議會後記者會表示，高雄市COVID-19社區接種站開放預約，呼籲民眾踴躍施打。（高雄市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市今天（３日）新增15例COVID-19本土確診個案，其中案19081為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關個案，但疫調不實，導致家人確診卻未被匡列。高雄市長陳其邁表示，將依傳染病防治法開罰。

高雄市確診個案足跡 超連結(每日更新)

陳其邁今下午在防疫會議會後記者會表示，高雄市今天新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中5例在解隔離前確診，另2例在隔離中發病，均無社區感染風險。

陳其邁表示，另有4例高雄港家庭群聚感染，原本篩檢為陰性，但日前再次擴大篩檢後呈陽性確診；另4例屬於礁溪長榮鳳凰酒店相關個案，但疫調過程中，有1人未如實交代足跡，將依傳染病防治法開罰。

中央社引述高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天15例中，高雄港延伸有9例，為高雄港傳播鏈的家庭或職場接觸者，在解隔離前或再次擴大採檢後確診。

由礁溪長榮鳳凰酒店延伸至高雄市大寮區某幼兒園的傳播鏈，今天新增6人確診，其中2人為幼兒園兒童及其照顧者；另4人為1家4口，其中媽媽案19081跟舊案18773有接觸，案19081及丈夫案19080、2名小孩案19082、案19083也確診。

潘炤穎說，在對案18773疫調時，根據通聯紀錄發現1月25日有跟案19081聯繫，2人並於髮廊接觸，但向案19081查證卻否認，直到1月31日發病就醫確診，家人也採檢確診。針對案19081疫調不實部分，將依傳染病防治法處分。

潘炤穎並公布確診個案公共場所活動史，包括案19049於1月31日到過旗津區聯安中藥房，及1月25日至2月1日上午均到旗津區大關路30巷某無名涼水攤。案19055於1月29日至2月1日在夢時代購物中心B1流行服飾櫃位擔任售貨員。

至於案19080、案19081、案19082、案19083家庭群聚4人，1月28日在鳳山區馨彩創意髮廊停留，1月31日上午到鳳山工協市場採買。

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