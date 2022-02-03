台灣桃園市府公布25處疫調足跡•包括市場、客運和高鐵　兩個案在新竹縣也有足跡

新竹縣政府今天說，桃園市確診者案19075及19054有1月28到31日的新竹縣足跡，包括麻將會館、洗衣生活館及安親班。(圖/楊文科臉書)... 新竹縣政府今天說，桃園市確診者案19075及19054有1月28到31日的新竹縣足跡，包括麻將會館、洗衣生活館及安親班。(圖/楊文科臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園市政府今天(3日) 公布最新確診個案疫情調查足跡，包括網咖、寶雅、佳樂蛋糕、Costco桃園中壢店、大溪崎頂黃昏市場及搭5098桃園客運及高鐵806車次自左營站往桃園站等25處(如下表) 。

桃市府傍晚公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案18975、18977、19024、19026、19027、19029、19042、19051、19054、19074及19075的1月21日到31日公共場所足跡。

桃市府表示，這些公共場所已完成環境清潔消毒，民眾如果曾出入這些場所，請於足跡重疊次日起14天內自我健康監測。

此外新竹縣政府今天說，桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19075（40多歲男性）及19054（10多歲女性）有1月28到31日的新竹縣足跡，包括麻將會館、洗衣生活館及安親班。

新竹縣長楊文科在社群網站臉書表示，案19075及19054是同住家人，都由於同住家人確診被匡列，2日採檢雙雙確診。

兩人足跡包括1月28日上午8時到傍晚6時30分弋果美語忠孝分部安親班（新豐鄉忠孝路129號）；1月29日下午1時到4時30分、1月30日下午1時到5時健康麻將快樂打麻將會館（湖口鄉中興街）；1月31日上午10時到11時藍天洗衣生活館（湖口鄉民生街241號）。

楊文科說，新竹縣政府環境保護局將派員到3處環境消毒，相關接觸者目前正由竹縣府衛生局人員疫情調查中。