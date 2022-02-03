貝里斯總理確診Covid19　台灣總統府：賴副總統健康良好、檢測陰性

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）貝里斯總理布里仙紐傳確診，副總統賴清德日前出訪時，兩人曾舉行雙邊會談。總統府發言人張惇涵今天(3日) 說，總統蔡英文已表達關心與慰問；賴副總統健康良好，昨天最新檢測結果也是陰性。

媒體報導，副總統賴清德日前出訪宏都拉斯參加總統就職典禮前夕，曾和友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）雙邊會談，有近距離接觸，但布里仙紐確診COVID-19。

副總統賴清德所率訪團成員, 於宏都拉斯下榻飯店與貝里斯總理布里仙紐（左3）合影。(圖/賴清德臉書)

張惇涵表示，蔡總統已請外交部長吳釗燮及駐貝里斯大使錢冠州，在第一時間表達誠摯關心與慰問，祝福布里仙紐早日康復；而曾在宏都拉斯與布里仙紐會晤的賴副總統，也透過駐館轉達問候。

張惇涵也說，賴副總統率特使團出訪期間，都依照防疫官指引採取防疫措施。特使團員在出訪期間，每天快篩都是陰性；全團返台前，在宏都拉斯、美國舊金山，及返抵桃園機場時進行PCR檢驗，結果也都是陰性。

另外，中央社引述張惇涵指出，賴副總統返國隔離期間，仍有進行快篩檢驗，昨最新的檢測結果也是陰性。目前賴副總統健康良好，身體沒有不適狀況，醫療團隊會持續掌握副總統及訪團團員的健康狀況，副總統也感謝各界關心。