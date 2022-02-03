臉書用戶首度下滑 Ｍeta股價重挫23%、那斯達克指數下跌2%

臉書母公司Mata今（3）日於盤後公布財報，獲利展望皆不如預期，且首見用戶數下滑，股價重挫23%。（圖／美聯社） 臉書母公司Mata今（3）日於盤後公布財報，獲利展望皆不如預期，且首見用戶數下滑，股價重挫23%。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）儘管美股連四日長紅，但臉書母公司Mata今（3）日於盤後公布財報，去年Q4獲利低於預期，活躍人數下滑，今年Ｑ1業績展望也令人失望，盤後交易暴跌 23%。

臉書（Facebook）放眼「元宇宙」業務，更名Meta，然而Q4財報顯示，第4季成本比前一年同期飆升38%，員工增加23%，而臉書平台用戶不增反減，2021年最後一季全球用戶平均每天流失約100萬戶。

StreetAccount數據指出，臉書每日活躍用戶為19.29億，低於分析師預期為19.5億；每月活躍用戶為29.1億，也低於分析師估算的29.5億。該項數據為企業成長曲線的關鍵指標，臉書成立18年來首度用戶下滑，可見前景確實不如預期。

此外，Mata展望今年Q1營收將落在270億美元至290億美元（約台幣8,092億元），也未達分析師預計的301.5億美元（約新台幣8,413億元）的銷售額。

公司預期今年第1季的收入將在270億美元至290億美元之間，換算最高約新台幣約8,092億元，但分析師預計銷售額為301.5億美元，約新台幣8,413億元。

臉書表示，上季表現受多項因素影響，包含蘋果的 iOS 隱私新制和宏觀經濟挑戰，並指出或將黨至今年100億美元的營收損失。

此外，臉書也將遜於預期的成長，歸咎於影響廣告商預算的通貨膨脹和供應鏈問題，並提及監管帶來廣告投放和測量阻力也將穩定增長。

Meta3日盤後交易暴跌 23%，Snap、推特等盤後股價也隨著 Meta翻綠，各自下跌16%及 8.4%。連帶那斯達克 100 期貨下跌 2 %，標普 500 期貨跌 0.8%。