台灣電視劇「華燈初上」話題熱　造型指導許力文：要做就要做到最好

台劇「華燈初上」不只掀起全民追凶潮，每個角色的造型各有特色，不僅暗藏故事走向也表現出角色個性，引起熱議。（Netflix、百聿數碼提供）... 台劇「華燈初上」不只掀起全民追凶潮，每個角色的造型各有特色，不僅暗藏故事走向也表現出角色個性，引起熱議。（Netflix、百聿數碼提供）中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣電視劇「華燈初上」以1980年代台北市林森北路條通商圈的酒店為背景，描述日式酒店媽媽桑羅雨儂（林心如飾演）及老闆娘蘇慶儀（楊謹華飾演），和旗下陪酒小姐之間的愛恨情仇。

該劇造型指導許力文曾六度入圍金馬獎，她跨界操刀戲劇「華燈初上」演員造型，近日也掀起熱議。許力文說，雖然也曾有過低潮期，但憑著「要做就要做到最好」的決心，終能獲得甜美成果。

造型指導許力文，曾六度入圍金馬獎最佳造型設計獎，最新操刀作品「華燈初上」造型也掀起熱議。（許力文提供）中央社

許力文深耕電影造型逾10年，曾六度入圍金馬獎最佳造型設計獎，近年更參與影集製作，近日掀起全民追凶熱潮的「華燈初上」，就是許力文的作品。

許力文說，當初因為手上還有別的案子正在進行，本想推掉「華燈初上」，沒想到劇組使出大絕招，連連丟出80年代、條通文化、泡沫經濟等關鍵字，「他們還說可以做很多小姐喔！我嘴上說著不行不行沒時間，但其實已經打開電腦收集資料了。」

談起入行契機，許力文說她其實從小就對時尚感興趣，更曾在作文「我的志願」寫上「服裝設計師」。她回憶學生時代時就把興趣融入生活，像是國中雖然就讀校規森嚴的女校，不過到了晚自習能穿便服，就會加上個人特色的裝飾，甚至還有學妹會害羞的告白「學姊好帥」。

中央社引述許力文說，雖然她一直對造型有興趣，但大學填志願時，爸爸因為擔心，偷偷將許力文的志願卡改成文化大傳系，但她仍私下鑽研相關技術，更因為打工時經由居家品牌店老闆介紹，有機會能跟在專業造型師身邊學習。

許力文首部擔任造型指導的作品，也是導演鍾孟宏首部劇情長片「停車」，兩人因此結下緣分，六度闖金馬的作品中，「一路順風」、「瀑布」都是和鍾孟宏合作的成果。

許力文表示，雖然曾風光入圍金馬，但她也曾經歷低潮期，讓她一度猶豫是不是該轉行，只能利用閒暇時刻拚命做甜點。因為「要做就要做到最好」的個性，許力文做出的甜點賣相、口味俱佳，被問到會不會想投資個副業，她則笑回：「我不太喜歡一心二用，擔心會兩件事都做不好，暫時沒有這個想法。」

踏進電影造型超過10年，酸甜苦辣只有自己最知道，被問到想給有志入行年輕人的建議，許力文則希望要深思。她語重心長說，一開始入行一定不會馬上就能主導設計角色造型，工時可能也很長，「希望先做好心理準備，不然可能會失望的離開。」