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緬甸反軍政府抗爭漸成內戰 NGO籲國際社會採取行動

分析認為，在中俄兩國不願出手，甚至還提供武器給緬甸軍方的情況下，聯合國安理會可能很難有所作為。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/03 16:19
反緬甸軍政府的抗議者在國會廣場前示威。（圖／美聯社）

反緬甸軍政府的抗議者在國會廣場前示威。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）離緬甸軍隊發動政變、推翻全國民主聯盟的政府已滿一年，隨著抗議民眾逐漸形成組織，軍方鎮壓的力度也越來越強，人權組織警告，國際不應旁觀，應儘速採取行動以遏止軍政府各種反人道罪行。

由被軍方放逐的民選政治人物組成的民族團結政府（NUF）表示，過去一年內，軍方針對一般民眾的攻擊行為日趨頻繁，一開始的催淚彈、鎮暴水車與私刑毆打行為，較之現在直接空襲、焚燒村莊與行刑式槍擊的殘暴行徑之下，顯得如同小兒科。

數據顯示，自政變爆發以來，已有至少1500人喪生，大量年輕人不願屈從於軍政府統治而轉向游擊抗爭，也讓軍方試圖使用過去較少見的連坐、報復性手段恫嚇反對勢力，相關的反人類罪行也在緬甸見證人（Myanmar Witness）等非營利組織的記錄下，得以公諸於世。

曾因參與政治運動而在1998年被軍政府判有期徒刑28年的緬甸社會運動家欣瑪昂（Zin Mar Aung）指出，雖然緬甸經歷過多次軍事政變，以往也有多人死於囚禁與虐待，不過以前至少軍政府是偷偷的做，現在則直接在光天日化之下執行，現今的鎮壓行徑，比80與90年代緬甸的「黑暗時代」更糟。

隨著時間演進，鬆散、各自為戰的民兵組織人民防衛軍（PDF）也開始有了更緊密的架構，部分曾與政府簽訂停戰協議的邊境族裔民兵團體更打破之前的約定，開始替PDF進行軍事訓練，讓抗議民眾戰力進一步加強，這讓一開始的反政府示威逐漸演變成武裝內戰。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）說，緬甸局勢的惡化亟需國際社會以更實質的行動做出對應，才能有效嚇阻軍政府，然而分析認為，在中俄兩國不願出手，甚至還提供武器給軍方的情況下，聯合國安理會可能很難有所作為。
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更新時間 : 2022-02-03 16:43 GMT+08:00

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